З Вакуленком прощаються 6 грудня у Харкові. Вшанувати пам'ять прийшли друзі, рідні та 14-річний син Віталій.

До теми "Тайра" отримала премію Вінценза і присвятила її вбитому письменнику Вакуленку

Тіло письменника знайшли на масовому похованні в Ізюмі. Батьки понад пів року намагалися з'ясувати, що сталося з Володимиром. Востаннє на зв'язок він виходив у березні.



Церемонія прощання / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне



Володимира вбили росіяни / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне



​Рідні пів року шукали Володимира / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне

Що відомо про викрадення

До будинку, де мешкав Володимир з сином, прийшли 5 окупантів. Чоловік готував їжу у саду. Російські вбивці забрали Вакуленка й нічого не пояснювали. Перед тим письменника вже викрадали й погрожували прострелити коліна.

Росіяни дорікали батькам чоловіка, що ті виховали націоналіста. Вакуленко навіть під час окупації не приховував проукраїнських поглядів.

У Володимира залишився син Віталій, з яким він ніколи не розлучався. Дитина має інвалідність і потребує допомоги.



Син Володимира Віталій / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне

Підтвердила ДНК-експертиза

У масовому похованні біля Ізюма знайшли понад 400 тіл. Місцева ритуальна служба займалася похованнями й зазначила, що тіло письменника у могилі 319.

Правоохоронці спочатку не підтверджували, що рештки належать Володимиру. Вважали, що у похованні тіло невідомої жінки.



Тіло Володимира було у могилі 319 / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне



Росіяни кілька разів викрадали Вакуленка / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне

Проте журналістам вдалося отримати фотодоказ. На зображенні видно простелені документи Вакуленка. Згодом те, що тіло належить Вакуленку, підтвердила ДНК-експертиза.

Вакуленко вів щоденник

Після погроз від окупантів Вакуленко від щоденника. Він закопав рукопис у саду. Батьки Володимира та письменниця Вікторія Амеліна знайшли записи.

"23 березня 2022 року, Володя, знаючи, що окупанти ще прийдуть за ним, закопав свої записи під вишнею і сказав батькові: "Коли наші прийдуть, віддаси". Наступного дня 24 березня 2022 Володимира забрали", – зазначила Вікторія Амеліна.

Наразі щоденник у Харківському літмузеї. Його оцифрували.