С Вакуленко прощаются 6 декабря в Харькове. Почтить память пришли друзья, родные и 14-летний сын Виталий.
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Тело писателя нашли на массовом захоронении в Изюме. Родители больше полугода пытались выяснить, что произошло с Владимиром. В последний раз на связь он выходил в марте.
Церемония прощания / Фото Вячеслава Мавричева, Общественное
Владимира убили россияне / Фото Вячеслава Мавричева, Общественное
Родные пол года искали Владимира / Фото Вячеслава Мавричева, Общественное
Что известно о похищении
В дом, где жил Владимир с сыном, пришли 5 оккупантов. Человек готовил еду в саду. Российские убийцы забрали Вакуленко и ничего не объясняли. Перед тем писателя уже похищали и угрожали прострелить колени.
Русские упрекали родителей мужа, что те воспитали националиста. Вакуленко даже во время оккупации не скрывал проукраинских взглядов.
У Владимира остался сын Виталий, с которым он никогда не расставался. Ребенок имеет инвалидность и нуждается в помощи.
Сын Владимира Виталий / Фото Вячеслава Мавричева, Общественное
Подтвердила ДНК-экспертиза
В массовом захоронении у Изюма обнаружили более 400 тел. Местная ритуальная служба занималась погребениями и отметила, что тело писателя в могиле 319.
Правоохранители поначалу не подтверждали, что остатки принадлежат Владимиру. Считали, что в погребении тело неизвестной женщины.
Тело Владимира было в могиле 319 / Фото Вячеслава Мавричева, Общественное
Россияне несколько раз приходили к Вакуленко / Фото Вячеслава Мавричева, Общественное
Однако журналистам удалось получить фотодоказательство. На изображении видны простеленные документы Вакуленко. Впоследствии, что тело принадлежит Вакуленко, подтвердила ДНК-экспертиза.
Вакуленко вел дневник
После угроз от оккупантов Вакуленко от дневника. Он зарыл рукопись в саду. Родители Владимира и писательница Виктория Амелина обнаружили записи.
"23 марта 2022 года, Володя, зная, что оккупанты еще придут за ним, закопал свои записи под вишней и сказал отцу: "Когда наши придут, отдашь". На следующий день 24 марта 2022 года Владимира забрали", – отметила Виктория Амелина.
Пока дневник в Харьковском литмузее. Его оцифровали.