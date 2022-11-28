Журналисты издания получили подтверждение, свидетельствующее, что писателя убили на Харьковщине во время оккупации. Перед этим захватчики похитили Вакуленко в селе Капитолевка, что вблизи Изюма, в марте 2022 года.

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Где нашли тело Владимира

После того, как украинские войска освободили Изюм, в городе обнаружили массовое захоронение. В начале сентября стало известно, что специалисты эксгумировали более четырехсот тел.

Погребение проводила местная ритуальная служба, она же вела журнал с данными об умерших. Собственно, в этом журнале под номером 319 были указаны данные писателя.

Фото тела под номер 319 / Суспильне

По словам журналистов, сначала правоохранители отрицали информацию о том, что в этой могиле был похоронен Владимир Вакуленко. 20 октября в эфире национального телемарафона спикер прокуратуры Харьковщины заявил о том, что под номером 319 они обнаружили тело неизвестной женщины.

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Однако фото тела под номером 319, сделанное перед погребением, указывало на противоположное. На нем видны простреленные документы Владимира Вакуленко, также татуировка на руке, похожая на ту, которую имел писатель. Сейчас данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Примите во внимание! Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий. Он является автором 13 книг. С 2003 по 2006 год входил в изюмское литобъединение "Кременец". У Вакуленко остался несовершеннолетний сын. Ребенок имеет инвалидность и нуждается в помощи. Вакуленко почти никогда не расставался с сыном.

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