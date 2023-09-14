Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о ситуации в Изюме и Каменке. Повсюду остатки разбитой техники и уничтоженные здания – это очень тяжело видеть.

Читайте также Жизнь среди мин, обломков и попелищ: как сегодня выглядит уничтоженная россиянами Каменка

В то же время, силами людей и международных организаций кое-что понемногу восстанавливается. Гораздо труднее с коммунальными услугами – некоторые дома останутся без отопления зимой.



Как выглядит освобожденная Изюмщина / скриншот эфира 24 Канала

Какая самая большая проблема на освобожденных территориях

Однако самая большая проблема заключается в разминировании. Качественная очистка от взрывоопасных предметов достаточно продолжительна. К примеру, село Циркуны, которое освободили в начале мая 2022 года, полностью разминировали только в начале августа 2023-го.



Как выглядит освобожденная Харьковщина / скриншот эфира 24 Канала

"Первое – это разминирование, а второе – мы заново отстраиваем линии электропередачи", – отметил начальник Изюмского РВА Степан Масельский.

Несмотря на все, жизнь продолжается

С момента освобождения Изюмщины вернулось близко 70 тысяч человек. В общей сложности их теперь 120 тысяч. Как известно, до полномасштабного вторжения район насчитывал 180 человек.



Как выглядит освобожденная Изюмщина / скриншот эфира 24 Канала

"Уже год как наш город свободен, жизнь бурлит", – сказал врач Юрий Кузнецов, спасавший людей в оккупации.

Ситуация в Харьковской области: последние новости