Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о ситуации в Изюме и Каменке. Повсюду остатки разбитой техники и уничтоженные здания – это очень тяжело видеть.
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В то же время, силами людей и международных организаций кое-что понемногу восстанавливается. Гораздо труднее с коммунальными услугами – некоторые дома останутся без отопления зимой.
Как выглядит освобожденная Изюмщина / скриншот эфира 24 Канала
Какая самая большая проблема на освобожденных территориях
Однако самая большая проблема заключается в разминировании. Качественная очистка от взрывоопасных предметов достаточно продолжительна. К примеру, село Циркуны, которое освободили в начале мая 2022 года, полностью разминировали только в начале августа 2023-го.
Как выглядит освобожденная Харьковщина / скриншот эфира 24 Канала
"Первое – это разминирование, а второе – мы заново отстраиваем линии электропередачи", – отметил начальник Изюмского РВА Степан Масельский.
Несмотря на все, жизнь продолжается
С момента освобождения Изюмщины вернулось близко 70 тысяч человек. В общей сложности их теперь 120 тысяч. Как известно, до полномасштабного вторжения район насчитывал 180 человек.
Как выглядит освобожденная Изюмщина / скриншот эфира 24 Канала
"Уже год как наш город свободен, жизнь бурлит", – сказал врач Юрий Кузнецов, спасавший людей в оккупации.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- В Изюме 10 сентября праздновали годовщину освобождения от российских захватчиков. На разрушенной центральной площади города развевались украинские флаги и танцевали дети.
- Украинские военные установили государственный флаг над Строевкой и Тополями. Ранее населенные пункты лежали в "серой зоне", туда никто не заходил из-за заминирования.
- Враг все еще ищет слабые места в украинской обороне на Купянском направлении. Однако не имеет успеха и постоянно несет потери.