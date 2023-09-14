Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про ситуацію в Ізюмі та Кам'янці. Повсюди залишки розбитої техніки та понищені будівлі – це дуже важко бачити.

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Водночас силами людей і міжнародних організацій дещо потроху відновлюється. Значно важче з комунальними послугами – деякі будинки залишаться без опалення взимку.



Який вигляд має звільнена Ізюмщина / скриншот ефіру 24 Каналу

Яка найбільша проблема на звільнених територіях

Однак найбільша проблема полягає в розмінуванні. Якісне очищення від вибухонебезпечних предметів досить тривале. До прикладу, село Циркуни, які звільнили на початку травня 2022 року, повністю розмінували лише на початку серпня 2023-го.



Який вигляд має звільнена Харківщина / скриншот ефіру 24 Каналу

"Перше – це розмінування, а друге – ми заново відбудовуємо лінії електропередачі", – зазначив начальник Ізюмської РВА Степан Масельський.

Попри все, життя повертається

З часу звільнення Ізюмщини повернулось близько 70 тисяч людей. Загалом їх тепер 120 тисяч. Як відомо, до повномасштабного вторгнення район налічував 180 мешканців.



Який вигляд має звільнена Ізюмщина / скриншот ефіру 24 Каналу

"Уже рік як наше місто вільне, життя вирує", – сказав лікар Юрій Кузнєцов, який рятував людей в окупації.

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