Сообщает 24 Канал со ссылкой на приговор Измаильского горрайонного суда. Девушку приговорили к 8 годам заключения.

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Что известно о резонансном убийстве в Измаиле

По данным следствия, инцидент произошел 6 января этого года. Житель города, который выгуливал собаку, нашел тело девушки на берегу Дуная и сообщил об этом в полицию. Погибшей оказалась 14-летняя местная жительница, на теле которой было обнаружено несколько ножевых ранений.

Следователи установили, что городские камеры наблюдения зафиксировали двух девушек, которые вместе пошли к водоему, но вернулась только одна из них. Ею оказалась одноклассница погибшей из параллельного класса, которую впоследствии нашли в другом конце города.

Согласно материалам дела, осужденная привела свою подругу к реке, предложила ей лечь на покрывало и завязала глаза платком, пообещав сделать сюрприз. После этого она несколько раз ударила потерпевшую кухонным ножом, который заранее подготовила.

Нож, которым было совершено убийство / Фото Главного управления Нацполиции в Одесской области

Уже мертвое тело подруги девушка облила подсолнечным маслом и подожгла. Убедившись, что тело горит, она покинула место преступления и направилась в гости к знакомым.

Каким был приговор суда

Во время судебного разбирательства обвиняемая призналась в содеянном и признала свою вину. Она объяснила, что 5 января этого года погибшая пришла к ней домой и предложила выпить спиртные напитки. После застолья девушка обнаружила, что подруга похитила у нее алкоголь.

По ее словам, погибшая уже неоднократно воровала у нее из дома деньги и коллекционные монеты, и это стало для нее "последней каплей", после чего она решила совершить убийство.

Суд признал школьницу виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу девушка будет оставаться под стражей.