В Измаиле к памятнику Суворову принесли унитазы с "посланием" для российского корабля
Источник:"Думская"
К памятнику русского полководца Александра Суворова в Измаиле горожане принесли технику. Унитаз и стиральную машину облили красной краской, символизируя кровь.
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Инсталляцию в Одесской области обустроили 7 мая. Кстати, на самом памятнике горожане повесили украинский флаг.
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На фото видно, что к Суворову принесли стиральную машину, электробойлер, унитаз, телевизор, жалюзи и магнитолу. Издание иронически заметило, что этой техникой можно пользоваться, если смыть "кровь" и надпись "русский военный корабль, бери и иди".
К памятнику Суворову принесли технику / Фото "Думская"
Технику обрисовали красным цветом / Фото "Думская"
Неизвестные горожане оставили послание оккупантам / Фото "Думская"
В Полтаве был демонтирован памятник Суворову
Еще в начале февраля, до полномасштабного вторжения россиян в Украину, в Полтаве был демонтирован памятник Суворову. Снос монумента инициировало руководство киевского военного лицея имени Ивана Богуна, во дворе которого и стоял памятник.
Из учебного заведения Суворова перенесли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. Но и там палач простоял недолго. Монумент призвали демонтировать, ведь он не памятник архитектуры, а элемент советской пропаганды.
Главное о Суворове
- Суворов был известным русским полководцем и одним из основателей военного дела государства-агрессора.
- Именно он подавлял Колиивщину на Правобережной Украине.
- В 1778 году Суворов командовал депортацией крымских христиан в Россию.
- Также русский полководец занимался вывозом тюркского народа ногайцев из Кубани.
- Все депортации Суворова были очень жестокими и имели признаки геноцида.
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