Сможет ли смена генсека НАТО повлиять на помощь Украине: прогноз ОП

В СМИ появилась информация, что Йенс Столтенберг, занимающий с 2014 года пост генерального секретаря НАТО, не хочет продления своих полномочий и уже в октябре этого года составит их. В Офисе президента высказались по этому поводу.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что Йенс Столтенберг занимает "крайне позитивную позицию" в российско-украинской войне. Об этом пишет 24 Канал.

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Подоляк высказался о потенциальных кандидатах

Подоляк отметил, что Столтенберг совершенно точно понимает "природу этой войны", он "точно и правильно расставляет акценты. Также представитель ОП отметил, что генсек НАТО постоянно подчеркивает, что страны, принадлежащие к Альянсу, должны поддерживать Украину.

Он совершенно точно говорит о том, что Россия должна проиграть. И для этого нужно сделать всё необходимое. То есть он сегодня является такой движущей силой, которая помогает Украине быстро получать и определенные консультации, и определенные необходимые координационные действия по обеспечению оружием,

– сказал Подоляк.

По данным Politico, рассматривают несколько фамилий европейских чиновников, которые могут заменить Столтенберга. Среди них премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Подоляк подчеркнул, что все перечисленные кандидаты говорят о своей проукраинской позиции. Он не думает, что произойдут какие-либо кардинальные изменения в НАТО.

"Изменение позиций НАТО невозможно предусмотреть, потому что есть конкретное понимание того, как эта война должна закончиться", – подчеркнул Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, в войну вложено очень много ресурсов, это свидетельствует о том, что это война не между Россией и Украиной, а между демократическим миром и между исповедуемой Россией концепцией авторитарного доминирования.

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