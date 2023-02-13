Сможет ли смена генсека НАТО повлиять на помощь Украине: прогноз ОП

13 февраля 2023, 01:16
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В СМИ появилась информация, что Йенс Столтенберг, занимающий с 2014 года пост генерального секретаря НАТО, не хочет продления своих полномочий и уже в октябре этого года составит их. В Офисе президента высказались по этому поводу.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что Йенс Столтенберг занимает "крайне позитивную позицию" в российско-украинской войне. Об этом пишет 24 Канал.

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Подоляк высказался о потенциальных кандидатах

Подоляк отметил, что Столтенберг совершенно точно понимает "природу этой войны", он "точно и правильно расставляет акценты. Также представитель ОП отметил, что генсек НАТО постоянно подчеркивает, что страны, принадлежащие к Альянсу, должны поддерживать Украину.

Он совершенно точно говорит о том, что Россия должна проиграть. И для этого нужно сделать всё необходимое. То есть он сегодня является такой движущей силой, которая помогает Украине быстро получать и определенные консультации, и определенные необходимые координационные действия по обеспечению оружием,
– сказал Подоляк.

Обратите внимание! По данным Politico, рассматривают несколько фамилий европейских чиновников, которые могут заменить Столтенберга. Среди них премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Подоляк подчеркнул, что все перечисленные кандидаты говорят о своей проукраинской позиции. Он не думает, что произойдут какие-либо кардинальные изменения в НАТО.

"Изменение позиций НАТО невозможно предусмотреть, потому что есть конкретное понимание того, как эта война должна закончиться", – подчеркнул Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, в войну вложено очень много ресурсов, это свидетельствует о том, что это война не между Россией и Украиной, а между демократическим миром и между исповедуемой Россией концепцией авторитарного доминирования.

Столтенберг собирается покинуть пост генсека НАТО

  • В ряде СМИ заявляли, что Йенс Столтенберг может остаться в должности генерального секретаря НАТО. Однако в Альянсе утверждают, что его каденция завершится в октябре, как и планировалось.
  • Издание Welt, ссылаясь на источники, заявило, что между 30 странами-членами НАТО существует определенная неофициальная договоренность о продлении срока полномочий Столтенберга до апреля 2024 года. Официально срок его полномочий должен истекнуть 30 сентября.
  • Издание заявило, что такое решение хотят принять из-за "выдающихся достижений Столтенберга для НАТО", в том числе на фоне войны в Украине, и для гарантии "стабильности во главе Альянса в сложное время".
  • Представительница Столтенберга эту информацию опровергла. Она объяснила, что мандат должностного лица и так трижды продолжали с 2014 года. Так что Столтенберг уйдет с должности генсека НАТО в октябре, как и планировал, и не намерен добиваться еще одного продления полномочий.

Автор: Дарина Жданович