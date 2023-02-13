Сможет ли смена генсека НАТО повлиять на помощь Украине: прогноз ОП
В СМИ появилась информация, что Йенс Столтенберг, занимающий с 2014 года пост генерального секретаря НАТО, не хочет продления своих полномочий и уже в октябре этого года составит их. В Офисе президента высказались по этому поводу.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что Йенс Столтенберг занимает "крайне позитивную позицию" в российско-украинской войне. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Уйдет или не пойдет: в НАТО ответили о продолжении председательства Столтенберга
Подоляк высказался о потенциальных кандидатах
Подоляк отметил, что Столтенберг совершенно точно понимает "природу этой войны", он "точно и правильно расставляет акценты. Также представитель ОП отметил, что генсек НАТО постоянно подчеркивает, что страны, принадлежащие к Альянсу, должны поддерживать Украину.
Он совершенно точно говорит о том, что Россия должна проиграть. И для этого нужно сделать всё необходимое. То есть он сегодня является такой движущей силой, которая помогает Украине быстро получать и определенные консультации, и определенные необходимые координационные действия по обеспечению оружием,
– сказал Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что все перечисленные кандидаты говорят о своей проукраинской позиции. Он не думает, что произойдут какие-либо кардинальные изменения в НАТО.
"Изменение позиций НАТО невозможно предусмотреть, потому что есть конкретное понимание того, как эта война должна закончиться", – подчеркнул Подоляк.
По словам советника руководителя ОП, в войну вложено очень много ресурсов, это свидетельствует о том, что это война не между Россией и Украиной, а между демократическим миром и между исповедуемой Россией концепцией авторитарного доминирования.
Столтенберг собирается покинуть пост генсека НАТО
- В ряде СМИ заявляли, что Йенс Столтенберг может остаться в должности генерального секретаря НАТО. Однако в Альянсе утверждают, что его каденция завершится в октябре, как и планировалось.
- Издание Welt, ссылаясь на источники, заявило, что между 30 странами-членами НАТО существует определенная неофициальная договоренность о продлении срока полномочий Столтенберга до апреля 2024 года. Официально срок его полномочий должен истекнуть 30 сентября.
- Издание заявило, что такое решение хотят принять из-за "выдающихся достижений Столтенберга для НАТО", в том числе на фоне войны в Украине, и для гарантии "стабильности во главе Альянса в сложное время".
- Представительница Столтенберга эту информацию опровергла. Она объяснила, что мандат должностного лица и так трижды продолжали с 2014 года. Так что Столтенберг уйдет с должности генсека НАТО в октябре, как и планировал, и не намерен добиваться еще одного продления полномочий.