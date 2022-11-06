Изменился график движения некоторых поездов: россияне накрыли мощным огнем Сумщину

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, из-за чего возникают задержки в графике движения поездов и смены маршрутов. В Укрзализныце рассказали, с какими рейсами есть проблемы.

Это уже не в первый раз, когда из-за вражеских атак происходят изменения в графиках и маршрутах транспортных средств. В этот раз больше всего пострадала Сумщина, поэтому пассажиры в областном центре могут не дождаться своих поездов.

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На каких рейсах ввели изменения

Как сообщает Укрзализныця, из-за российских атак поезда будут следовать с задержкой и измененным расписанием. В частности, из-за повреждения и закрытия перегона "Ворожба – Белополье":

Поезд №45 "Харьков – Ужгород" будет курсировать по измененному маршруту через Полтаву и Гребенку. Поезд прибудет в Киев ориентировочно в 2:00 7 ноября – то есть задержится на 3 часа.

будет курсировать по измененному маршруту через Полтаву и Гребенку. Поезд прибудет в Киев ориентировочно в 2:00 7 ноября – то есть задержится на 3 часа. Поезд №259 "Сумы – Ивано-Франковск" из Сум поедет через Полтаву и Гребенку и вывезет из областного центра всех пассажиров с билетами на поезда №45 и №259 в Киев с возможностью пересадки на другие поезда западного направления. Ориентировочное время прибытия в Киев поезда – 6:00 7 ноября.

из Сум поедет через Полтаву и Гребенку и вывезет из областного центра всех пассажиров с билетами на поезда №45 и №259 в Киев с возможностью пересадки на другие поезда западного направления. Ориентировочное время прибытия в Киев поезда – 6:00 7 ноября. Поезд № 780 "Киев – Сумы" следует к станции Ворожба. 151 пассажир, имеющий билеты и ожидающий в Сумах поезд, должны на автобусах, предоставленных ОВА, доехать до Ворожбы. Там их ориентировочно в 21:00 подберет поезд, и они прибудут в Киев через 4 часа. У пассажиров будут остановки на станциях Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Дарница.

Все пассажиры, прибывающие во время комендантского часа, будут бесплатно размещены в залах ожидания повышенного комфорта,

– написали в пресс-службе Укрзализныци.

Воскресный обстрел Сумщины

Напомним, председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий написал, что по Ворожбянской общине из России за день прилетело 72 снаряда. Оккупанты атаковали регион со ствольной артиллерии. Прилеты фиксировались на улицах, во дворах местных жителей. Также не обошлось без прямых попаданий в здания гражданской инфраструктуры.

Очень повреждены 3 частных дома. От одного дома мало что уцелело. Снаряды также разрывались у многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери,

– заявил глава области.

Кроме того, он рассказал, что в результате прилета погибла 62-летняя жительница. Женщина во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная – ранена.

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