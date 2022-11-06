Це уже не вперше, коли через ворожі атаки відбуваються зміни в графіках та у маршрутах транспортних засобів. На цей раз найбільше постраждала Сумщина, тому пасажири в обласному центрі можуть не дочекатися своїх потягів.

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На яких рейсах запровадили зміни

Як повідомляє Укрзалізниця, через російські атаки поїзди прямуватимуть із затримкою та за зміненим розкладом. Зокрема, через пошкодження та закриття перегону "Ворожба – Білопілля":

Поїзд №45 "Харків – Ужгород" курсуватиме зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку. Потяг прибуде до Києва орієнтовно о 2:00 7 листопада – тобто затримається на 3 години.

курсуватиме зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку. Потяг прибуде до Києва орієнтовно о 2:00 7 листопада – тобто затримається на 3 години. Поїзд №259 "Суми – Івано-Франківськ" із Сум поїде через Полтаву та Гребінку і вивезе з обласного центру всіх пасажирів із квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку. Орієнтовний час прибуття до Києва поїзда – 6:00 7 листопада.

із Сум поїде через Полтаву та Гребінку і вивезе з обласного центру всіх пасажирів із квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку. Орієнтовний час прибуття до Києва поїзда – 6:00 7 листопада. Поїзд № 780 "Київ – Суми" прямує до станції Ворожба. 151 пасажир, які мають квитки та очікують у Сумах на потяг, повинні автобусами, наданими ОВА, доїхати до Ворожби. Там їх орієнтовно о 21:00 підбере поїзд та вони прибудуть до Києва через 4 години. Пасажири матимуть зупинки на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця.

Усі пасажири, що прибуватимуть під час комендантської години, будуть безплатно розміщені у залах очікування підвищеного комфорту,

– написали у пресслужбі Укрзалізниці.

Недільний обстріл Сумщини

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав, що по Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло аж 72 снаряди. Окупанти атакували регіон зі ствольної артилерії. Прильоти фіксували на вулицях, на подвір'ях місцевих жителів. Також не обійшлось без прямих влучань в будівлі цивільної інфраструктури.

Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері,

– заявив очільник області.

Окрім того, він розповів, що внаслідок прильоту загинула 62-річна жителька. Жінка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева – поранена.

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