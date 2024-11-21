Смена места жительства: в ТЦК рассказали, в каком случае будет штраф

Военнообязанные, которые планируют выехать с места жительства на семь и более дней, должны письменно уведомить территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В случае неприбытия по повестке предусмотрена административная ответственность.

Об этом в комментарии для Суспільне рассказал старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК Дмитрий Молот, сообщает 24 Канал. За неприбытие по повестке грозит штраф до 25 тысяч гривен.

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Изменение места жительства для военнообязанных – новые правила

По его словам, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение семи дней после получения повестки.

Если лицо планирует изменить место жительства на более чем семь дней, об этом необходимо письменно уведомить ТЦК, чтобы актуализировать данные в реестре.

В случае, если лицо не сообщило об изменении места жительства, повестки будут присылать на старый адрес. При этом военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение семи дней после получения повестки или предоставить объяснения о причинах отсутствия,

– отметил Дмитрий Молот.

По его словам, за нарушение правил воинского учета или неприбытие по повестке предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.