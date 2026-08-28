Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу о ситуации на линии фронта и возможных сценариях действий оккупантов. По его словам, основным приоритетом врага по-прежнему остается Донбасс.

Что происходит на Донбассе и почему враг смотрит на север

Сегодня направление главного удара врага остается неизменным как минимум до завершения так называемой летней кампании. Россияне упорно пытаются захватить Краматорско-Славянскую агломерацию, однако их глобальный замысел не дает желаемых результатов.

Россияне могут изменить план. И когда наше командование и политическое руководство говорят об угрозе с севера, это не абстрактная угроза, все это может произойти,

– сказал Павел Лакийчук.

Он добавил, что в настоящее время действия противника на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях вписываются в логику растяжения наших Сил обороны. Однако в стратегии существует такое понятие, как перенос направления главного удара туда, где враг видит хотя бы малейший успех.

Можно предположить, что зимой 2026–2027 годов ситуация на фронте также будет развиваться по схожему сценарию. Это наиболее вероятное развитие событий. Но это не означает, что через некоторое время направления главных ударов не изменятся.

Как действуют оккупанты на юге

На южном фронте захватчики также продолжают истощать свои ресурсы, действуя по привычным шаблонам. В частности, на Гуляйпольском направлении оккупанты предпринимают наступательные попытки, даже несмотря на риск получения контрударов.

В ближайшие месяцы ситуация на фронте вряд ли изменится. Враг будет давить на Донецкую область, хотя понятно, что обойти Славянск с севера, со стороны Лимана, им уже не удастся. К тому же из Лимана могут поступить хорошие новости от наших военных. На юге оккупанты также "упираются".

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

"Россияне пытаются "играть в две игры на одной доске". Насколько это им удастся – сказать трудно. Но, несмотря на титанические усилия Сил обороны, стабилизировать фронт пока не удалось", – подчеркнул Павел Лакийчук.

Следует понимать, что даже тактический провал на севере, на одном участке, не мешает россиянам продолжать давить на другом направлении, в частности на Гуляйпольском. Россияне продолжают действовать по шаблону и, пока у них есть ресурсы, будут оказывать давление.

Также Павел Лакичук обратил внимание на важность налаживания единой системы управления и взаимодействия между различными структурами Сил обороны Украины. По его словам, ключевой задачей для командования является обеспечение слаженной работы ВСУ, Нацгвардии, СБУ и пограничников как единого механизма.

Каковы планы врага на фронте: смотрите видео