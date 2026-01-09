Укр Рус
9 января, 19:43
2

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего, включив Сергея Боева, Кирилла Буданова и Олега Иващенко.
  • Из состава Ставки исключен бывший председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнека.

В пятницу, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ обнародовали на сайте президента.

Указ №39/2026 обнародован на официальном сайте Офиса президента, передает 24 Канал.

Какие изменения в Ставке верховного главнокомандующего утвердил Зеленский?

Согласно документу, в Ставку включены:

  • заместитель министра обороны Сергея Боева;
  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • начальника Главного управления разведки Олега Иващенко.

Одновременно из состава Ставки исключили бывшего председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.

