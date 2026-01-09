Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
- Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего, включив Сергея Боева, Кирилла Буданова и Олега Иващенко.
- Из состава Ставки исключен бывший председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнека.
В пятницу, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ обнародовали на сайте президента.
Указ №39/2026 обнародован на официальном сайте Офиса президента, передает 24 Канал.
Какие изменения в Ставке верховного главнокомандующего утвердил Зеленский?
Согласно документу, в Ставку включены:
- заместитель министра обороны Сергея Боева;
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- начальника Главного управления разведки Олега Иващенко.
Одновременно из состава Ставки исключили бывшего председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.
Зеленский сменил нескольких глав ОВА
Владимир Зеленский назначил новых глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА.
Их возглавят Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко соответственно.
Владимир Зеленский говорит, что ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.