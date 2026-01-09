Указ №39/2026 оприлюднений на офіційному сайті Офісу президента, передає 24 Канал.

Які зміни у Ставці верховного головнокомандувача затвердив Зеленський?

Відповідно до документа, до Ставки включено:

  • заступника міністра оборони Сергія Боєва;
  • керівника Офісу президента Кирила Буданова;
  • начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Одночасно зі складу Ставки виключили колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.

Зеленський змінив кількох голів ОВА

  • Володимир Зеленський призначив нових голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.

  • Їх очолять Наталя Заболотна, Олександр Ганжа, Віталій Дяківнич та Руслан Осипенко відповідно.

  • Володимир Зеленський каже, що ключова мета призначень – це посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують.