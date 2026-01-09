Указ №39/2026 оприлюднений на офіційному сайті Офісу президента, передає 24 Канал.
Дивіться також Федоров і Шмигаль подали у відставку
Які зміни у Ставці верховного головнокомандувача затвердив Зеленський?
Відповідно до документа, до Ставки включено:
- заступника міністра оборони Сергія Боєва;
- керівника Офісу президента Кирила Буданова;
- начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка.
Одночасно зі складу Ставки виключили колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.
Зеленський змінив кількох голів ОВА
Володимир Зеленський призначив нових голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.
Їх очолять Наталя Заболотна, Олександр Ганжа, Віталій Дяківнич та Руслан Осипенко відповідно.
Володимир Зеленський каже, що ключова мета призначень – це посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують.