Указ №39/2026 обнародован на официальном сайте Офиса президента, передает 24 Канал.

Какие изменения в Ставке верховного главнокомандующего утвердил Зеленский?

Согласно документу, в Ставку включены:

  • заместитель министра обороны Сергея Боева;
  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • начальника Главного управления разведки Олега Иващенко.

Одновременно из состава Ставки исключили бывшего председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.

Зеленский сменил нескольких глав ОВА

  • Владимир Зеленский назначил новых глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА.

  • Их возглавят Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко соответственно.

  • Владимир Зеленский говорит, что ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.