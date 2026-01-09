Указ №39/2026 обнародован на официальном сайте Офиса президента, передает 24 Канал.
Какие изменения в Ставке верховного главнокомандующего утвердил Зеленский?
Согласно документу, в Ставку включены:
- заместитель министра обороны Сергея Боева;
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- начальника Главного управления разведки Олега Иващенко.
Одновременно из состава Ставки исключили бывшего председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.
Зеленский сменил нескольких глав ОВА
Владимир Зеленский назначил новых глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА.
Их возглавят Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко соответственно.
Владимир Зеленский говорит, что ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.