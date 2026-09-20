Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в беседе с 24 Каналом обратил внимание на то, что зона опасности на фронте существенно расширилась.

Что обусловило изменение зоны опасности на фронте

По словам Федоренко, если еще около года назад речь шла о 15–20 километрах, то сейчас это расстояние достигает 30 километров. На отдельных участках, где действуют специализированные подразделения противника, – до 35 километров.

Беседа с Юрием Федоренко: смотрите видео

Причина – прежде всего в развитии технологий. Дроны могут работать на большем расстоянии, совершенствуется связь, увеличиваются возможности батарей. В результате фронт становится все более прозрачным, а любое перемещение людей и техники – все более опасным.

Следующая война может уйти под землю

Именно эта трансформация поля боя создает новую проблему – как обеспечивать подразделения на передовой, если наземная логистика все больше находится под контролем беспилотников.

Федоренко привел мнение командира корпуса "Хартия" о том, что война будущего будет разворачиваться не столько в небе, сколько под землей. Сам Федоренко считает этот прогноз важным для понимания следующего этапа боевых действий.

Украинской армии, по его словам, придется учиться прокладывать под землей маршруты и, где это возможно, строить туннели. Они должны позволить обеспечивать подразделения на линии боевого столкновения и в то же время максимально использовать артиллерию, дроны и другие средства поражения.

При этом речь уже идет не только о далеком будущем. По словам Федоренко, противник также движется в этом направлении.

Логика проста: что больше роботизируется поле боя и что быстрее развиваются технологии, тем опаснее становится пребывание человека непосредственно на линии боевого столкновения.

Дроны уже однажды изменили правила войны

Украина уже проходила подобный этап технологической перестройки. Беспилотные системы, без которых сегодня сложно представить боевые действия, поначалу также воспринимались далеко не всеми.

Федоренко рассказал, что часть полковников и генералов, которых он называет "староверами", в свое время не верила, что беспилотные системы смогут играть столь важную роль. Традиционные танки и артиллерия казались им основой, которую новые технологии не способны изменить.

Однако инициатива по развитию беспилотных систем фактически исходила снизу – от украинских военных. А эффективность нового вида вооружения начала подтверждаться результатами и статистикой,

– отметил командир 429-й бригады "Ахиллес".

Следующим шагом стало политическое решение создать отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Федоренко подчеркнул, что политическая воля президента Владимира Зеленского позволила запустить этот процесс, несмотря на сопротивление тех, кто не видел, как будет меняться война.

Этот опыт важен и сейчас. Ведь технологическая трансформация войны не завершилась появлением FPV-дронов или созданием Сил беспилотных систем. Она продолжается.

Человека все больше нужно убирать из опасной зоны

Расширение зоны наблюдения и поражения означает, что старые подходы к удержанию позиций и логистике становятся все более рискованными.

Фактически Федоренко описывает поле боя, где все, что движется на поверхности, становится потенциальной целью. Чем дальше видят и дотягиваются беспилотные системы, тем сложнее незаметно доставить боеприпасы, провести ротацию или просто переместить технику.

Именно поэтому подземная логистика и дальнейшая роботизация могут стать следующим этапом развития войны,

– отметил военнослужащий ВСУ.

И здесь для Украины критически важно не повторить ошибку, когда новые технологии сначала пытаются вписывать в старые правила. Федоренко подчеркивает: войны не нужно бояться – нужно учиться, готовиться и смело менять тактику и подходы.

"Украинская армия уже доказала, что способна на такую трансформацию на примере беспилотных систем. Теперь перед ней стоит следующий вызов: адаптироваться к фронту, который становится все шире, прозрачнее и опаснее для человека", – подчеркнул офицер.

И если тенденция, которую описывает Федоренко, сохранится, борьба за превосходство будет вестись не только за небо над линией боевого столкновения. Все большее значение будет иметь то, кто быстрее научится действовать там, куда дронам значительно сложнее добраться, – под землей.