Командир 429-ї бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в розмові з 24 Каналом звернув увагу на те, що зона небезпеки на фронті суттєво розширилася.

Що зумовило зміну зони небезпеки на фронті

За словами Федоренка, якщо ще близько року тому йшлося про 15 – 20 кілометрів, то зараз ця відстань сягає 30 кілометрів. На окремих ділянках, де діють спеціалізовані підрозділи противника, – до 35 кілометрів.

Розмова з Юрієм Федоренком: дивіться відео

Причина – передусім у розвитку технологій. Дрони можуть працювати на більшій відстані, вдосконалюється зв’язок, збільшуються можливості батарей. У результаті фронт стає дедалі прозорішим, а будь-яке переміщення людей і техніки – небезпечнішим.

Наступна війна може піти під землю

Саме ця трансформація поля бою створює нову проблему – як забезпечувати підрозділи на передньому краї, якщо наземна логістика дедалі більше перебуває під контролем безпілотників.

Федоренко навів думку командира корпусу “Хартія”, що війна майбутнього розгортатиметься не стільки в небі, скільки під землею. Сам Федоренко вважає цей прогноз важливим для розуміння наступного етапу бойових дій.

Українському війську, за його словами, доведеться вчитися прокладати під землею маршрути та, де це можливо, будувати тунелі. Вони мають дозволити забезпечувати підрозділи на лінії бойового зіткнення й водночас максимально використовувати артилерію, дрони та інші засоби ураження.

При цьому це вже не лише розмова про далеке майбутнє. За словами Федоренка, противник також рухається у цьому напрямку.

Логіка проста: що більше роботизується поле бою і що швидше розвиваються технології, то небезпечнішим стає перебування людини безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Дрони вже одного разу змінили правила війни

Україна вже проходила подібний етап технологічної перебудови. Безпілотні системи, без яких сьогодні складно уявити бойові дії, спочатку також сприймали далеко не всі.

Федоренко розповів, що частина полковників та генералів, яких він називає “старовірами”, свого часу не вірила, що безпілотні системи зможуть відігравати настільки важливу роль. Традиційні танки та артилерія здавалися їм основою, яку нові технології не здатні змінити.

Однак ініціатива розвитку безпілотних систем фактично пішла знизу – від українських військових. А ефективність нового виду озброєння почала підтверджуватися результатами та статистикою,

– зазначив командир 429 бригади "Ахілес".

Наступним кроком стало політичне рішення створити окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Федоренко наголосив, що політична воля президента Володимира Зеленського дозволила запустити цей процес попри спротив тих, хто не бачив, як змінюватиметься війна.

Цей досвід важливий і зараз. Адже технологічна трансформація війни не завершилася появою FPV-дронів чи створенням Сил безпілотних систем. Вона триває.

Людину дедалі більше треба забирати з небезпечної зони

Розширення зони спостереження та ураження означає, що старі підходи до утримання позицій і логістики стають дедалі ризикованішими.

Фактично Федоренко описує поле бою, де все, що рухається на поверхні, стає потенційною ціллю. Чим далі бачать і дістають безпілотні системи, тим складніше непомітно доставити боєприпаси, провести ротацію чи просто перемістити техніку.

Саме тому підземна логістика та подальша роботизація можуть стати наступним етапом розвитку війни,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

І тут для України критично важливо не повторити помилку, коли нові технології спочатку намагаються вписати у старі правила. Федоренко наголошує: війни не потрібно боятися – потрібно вчитися, готуватися і сміливо змінювати тактику та підходи.

"Українська армія вже довела, що здатна на таку трансформацію на прикладі безпілотних систем. Тепер перед нею постає наступний виклик: адаптуватися до фронту, який стає дедалі ширшим, прозорішим і небезпечнішим для людини", – наголосив офіцер.

І якщо тенденція, яку описує Федоренко, продовжиться, боротьба за перевагу точитиметься не лише за небо над лінією бойового зіткнення. Дедалі більше значення матиме те, хто швидше навчиться діяти там, куди дронам значно складніше дістатися, – під землею.