Перерасчет пенсий, подорожание газа и открытие границ: что изменится в июне

В июне подорожает газ, некоторым пенсионерам пересчитают выплаты, Испания откроет границы для туристов, а учебный год наконец завершится. Подробнее об изменениях в материале 24 канала.

Перерасчет пенсий

В июне пересчитают пенсии тем пенсионерам, которые продолжили работать после достижения пенсионного возраста. Поэтому перерасчет в автоматическом порядке осуществят в условиях, если пенсионер:

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продолжал работать и получил не менее 24 месяцев страхового стажа;

получил менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии не прошло двух лет.

Что такое страховой стаж Это период не в течение которого человек работал, а в течение которого платил страховые взносы в Пенсионный фонд не меньше, чем минимальные. Сейчас ЕСВ – это 22% от зарплаты или минимум 1320 гривен.

Отметим, что в начале 2021 года в Украине продолжало работать 2,7 миллиона пенсионеров, по данным ПФУ.

Новые тарифы на газ

Несмотря на то, что с 1 мая в Украине действуют годовые тарифы на газ, газопоставщики продолжают предлагать месячные тарифы, которые немного подорожали в июне. Если в мае максимальный тариф задержался на цене 11,22 гривны за кубометр, то в июне максимальная цена составила 11,89 гривен. Подробнее о месячных тарифах, читайте в материале.



Тарифы на газ дорожают / Фото Unsplash

Что касается годовых тарифов, то они остались практически неизменны. Лишь 2 газопоставщика решили снизить свои годовые тарифы, которые будут действовать с июня этого года до мая 2022 года. Это "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) и "Тернопольоблгаз". Их тарифы снизились до 8,94 и 8,99 гривны соответственно.

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Отмена бумажных трудовых книжек

Сейчас работодатели обязаны вести бумажные трудовые книжки, которые хранят по основному месту работы. Но с 10 июня заводить бумажные трудовые книжки уже не нужно, а вести их можно разве что по просьбе работника.

Все это в рамках закона о 5-летнем переходе на электронные трудовые книжки, который Верховная Рада поддержала еще в феврале этого года.

Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесения недостоверных данных.

Также благодаря е-книжкам будет возможно ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат.

Ослабление карантина

В Кабмине предложили ослабить часть ограничений, которые сейчас действуют в желтой зоне карантина, в частности:

расширить возможности для проведения массовых культурных мероприятий;

разрешить работать различным типам средств размещения;

снять временные ограничения для заведений общественного питания.

Кроме того, в "зеленую" зону могут вскоре попасть Винницкая, Закарпатская, Николаевская, Одесская и Полтавская области, а также Киев.



Зоны адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

Ограничение торговли с Беларусью

Совет Министров Беларуси еще 26 мая ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда товаров из Украины. Это решение вступит в силу в течение 10 дней, то есть в начале июня.

Это решение утверждено постановлением Совета Министров Беларуси от 26 мая. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными,

– подчеркнул торговый представитель Украины Тарас Качка.

О каких товарах идет речь:

кондитерские изделия;

шоколад;

соки;

пиво;

плиты ДСП и ДВП;

обои;

туалетная бумага;

кирпич;

керамическая плитка;

ампулы;

сельхозтехника для посева;

стиральные машины;

мебель.

Также, с июня Беларусь может прекратить поставлять бензин A-95 на украинскую территорию, сообщили СМИ. Впоследствии это опровергли. "Белорусская нефтяная компания" сообщила, что не намерена прекращать поставки бензина А-95 на территорию Украину, но может сократить объемы.



Беларусь ограничивает торговлю с Украиной / Фото Unsplash

Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украине, где по их продукту – 50% рынка. С другой стороны, это – еще один сигнал нам, третий за эту весну,

– написал председатель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Такие действия Беларусь приняла после того, как Украина закрыла авиасообщение с Беларусью из-за действий с перехватом самолета компании Ryanair и задержанием Романа Протасевича.

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Открытие границ

С июня Испания начнет пускать вакцинированных украинских туристов. Однако, туристы должны прививаться именно сертифицированными в Евросоюзе препаратами – вакцины компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca (CoviShield и AstraZeneca-SKBio). Отметим, что в Украине также вакцинируют китайским препаратом CoronaVac, но он пока не сертифицирован в ЕС.

А также, Испания позволит круизным судам причаливать к своим портам с 7 июня 2021 года. Этот запрет действовал целый год.

Италия также возобновляет туризм и с мая уже открыла свои границы для туристов из ЕС, Великобритании и Израиля, а с июня – из США. Для этого требуется подтверждение вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или подтверждение, переболевших в течение последних 6 месяцев. Украины пока в этом перечне нет.

Завершение учебного года и ВНО

Пандемия коронавируса заставила некоторые города Украины перенести завершение учебного года. Но в любом случае все школы должны завершить учебный год до конца июня.



Обучение в Украине завершится с опозданием / Фото Unsplash

Когда завершится обучение:

в Харьковской области учебный год заканчивается 4 июня;

во Львове – в разных школах в разные дни с 28 мая по 14 июня;

в Хмельницком – 11 июня;

в Тернополе – 8 июня или позже;

в Черкассах – 8 июня;

в Полтаве – 9 июня;

в Чернигове – 4 июня;

в Сумах – 11 июня;

в начальных классах Кропивницкого – 7 или 14 июня.

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Также в июне завершится основная сессия ВНО, которая началась 21 мая. Последнее тестирование будут сдавать 15 июня по географии. Все результаты ВНО сообщат до конца месяца. А уже 26 июня стартует дополнительная сессия ВНО.