Жестокие столкновения под Купянском, ожесточенные бои под Бахмутом, – Минобороны назвало горячие точки

На прошлой неделе ситуация на фронте была крайне сложной и напряженной. Речь идет о ситуации как на Востоке, так и на Юге. Оккупанты пытались наступать на Востоке Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила в эфире телемарафона, что говорится о Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Кроме того, враг пытается наступать и на Бахмутском направлении, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на Купянском и Бахмутском направлении

Всю прошлую неделю Восток (Украины – 24 Канал) был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего – враг там пытался вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции,

– заявила Маляр.

По ее словам, у россиян такой план – они хотят в Харьковской области вернуть те территории, которые потеряли во время нашего наступления. Поэтому направление было очень "горячее" – враг пытался пробить оборону Вооруженных Сил Украины. Оккупантам это не удалось, однако противостояние было очень жесткое.

Заместитель Алексея Резникова объяснила, что:

на Лиманском направлении – в районе Серебрянского леса шли бои и были бесконечные штурмы;

в целом на Востоке враг увеличил количество обстрелов — на позапрошлой неделе говорилось об ориентировочно 8 тысячах обстрелов, уже на прошлой – на тысячу больше – более 9 тысяч обстрелов. В позапрошлую неделю враг использовал ориентировочно 400 тысяч боеприпасов, уже на этой неделе больше на 100 тысяч – почти полмиллиона.

В таком сплошном артиллерийском огне и через сплошные минирования наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении. Именно на южном фланге, потому что на северном продолжаются ожесточенные бои и враг пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции,

– объяснила заместитель министра.

Маляр также сказала, что наступательные действия Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении были крайне осложнены действиями врага. Поэтому ситуация там сложная, но контролируемая.

Что происходит на других участках фронта

Чиновник объяснила, что на Марьинском и Авдеевском направлениях буквально с прошлого года ситуация не меняется. Все потому, что враг отчаянно пытается оцепить Авдеевку, но ему не удается.

"Входить туда (в Авдеевку – 24 Канал) они не рискуют, потому что не хотят вступать с нашими воинами в уличные бои и не хотят там проигрывать. Но и продвинуться не могут", – заверила Анна Маляр.

По ее словам, враги пытаются взять под контроль Марьинку, но им не удается. Также оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского.

Коротко о ситуации на фронте