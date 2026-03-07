Россия оккупировала село на Сумщине и имеет еще 3 продвижения: обновленная карта DeepState за 7 марта
- Российские войска оккупировали село Сопич на Сумщине, где до войны проживало около 300 человек.
- Оккупанты также продвинулись вблизи Поповки, Высокого и в Комаровке.
Силы обороны Украины продолжают противостоять России на фронте. Но, к сожалению, армия оккупантов имеет несколько продвижений за последнее время.
Кроме того, она оккупировала село на Сумщине. Об этом сообщают аналитики DeepState.
Смотрите также Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму, – Зеленский
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 7 марта. По их данным, вражеские войска имеют 3 продвижения. Все они – на Сумщине.
Так, оккупанты продвинулись вблизи Поповки и Высокого.
Россия имела успехи возле Поповки: смотрите на карте
Россия продвинулась возле Высокого: смотрите на карте
Также враг продвинулся в Комаровке.
Оккупанты имели успехи в Комаровке: смотрите на карте
К сожалению, аналитики также пишут, что Россия оккупировала населенный пункт Сопич. Это приграничное село, где до войны проживало около 300 человек.
Оккупанты взяли под свой контроль Сопич: смотрите на карте
Напомним, что недавно появилась информация, что оккупанты похитили и вывезли в Брянскую область 19 жителей села Сопич. Они ранее отказались от эвакуации Украины и остались в селе, а на днях пропагандисты опубликовали с ними интервью.
Последние новости фронта
На Запорожье ГУР и Силы обороны остановили наступление России остановили наступление России. Оборонительная операция продолжалась в течение трех месяцев. За это время было ликвидировано более 300 захватчиков убитыми и ранеными, а еще 39 оккупантов попали в плен.
Между тем военный обозреватель Василий Пехньо отметил 24 Каналу, что весной – летом возможно продвижение российских войск из трех направлений, а именно Славянского, Лиманского и Константиновского.
А в отчете ISW говорится о том, что Украина достигла значительных успехов на юге. В частности, ВСУ продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях, деоккупировав 244 километра квадратных.