Россия оккупировала село на Сумщине и имеет еще 3 продвижения: обновленная карта DeepState за 7 марта

Силы обороны Украины продолжают противостоять России на фронте. Но, к сожалению, армия оккупантов имеет несколько продвижений за последнее время.

Кроме того, она оккупировала село на Сумщине. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 7 марта. По их данным, вражеские войска имеют 3 продвижения. Все они – на Сумщине.

Так, оккупанты продвинулись вблизи Поповки и Высокого.

Россия имела успехи возле Поповки: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Высокого: смотрите на карте

Также враг продвинулся в Комаровке.

Оккупанты имели успехи в Комаровке: смотрите на карте

К сожалению, аналитики также пишут, что Россия оккупировала населенный пункт Сопич. Это приграничное село, где до войны проживало около 300 человек.

Оккупанты взяли под свой контроль Сопич: смотрите на карте

Напомним, что недавно появилась информация, что оккупанты похитили и вывезли в Брянскую область 19 жителей села Сопич. Они ранее отказались от эвакуации Украины и остались в селе, а на днях пропагандисты опубликовали с ними интервью.

Последние новости фронта