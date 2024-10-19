Защитники отбросили врага в Кругляковке, россияне продвинулись в Донецкой области, – DeepState

Ранее ГУР сообщило об освобождении населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. Успех украинских войск подтвержден и на карте аналитиков.

Вместе с тем, отметили в DeepState, российские войска также имеют определенные продвижения по украинской территории. Оккупантам удалось улучшить положение в Донецкой области.

Смотрите также 95 украинцев уже дома: кого удалось вернуть из российского плена

Украинские войска имели успехи в Кругляковке

Силы Обороны отбросили врага в Кругляковке. Враг продвинулся возле Клещеевки, Максимильяновки и Угледара,

– отметили в DeepState в сводке за 18 октября.

Отметим, что говорится о трех районах Донецкой области: Клещеевка расположена в Бахмутском районе, Максимильяновка – в Марьинском, а Угледар – город в Волновахском районе.



Украинские войска отбросили врага возле Кругляковки: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Клещеевки: смотрите на карте

Изменилась ситуация возле Угледара: смотрите на карте

Отметим, что 18 октября стало известно об освобождении села в Купянском районе Харьковской области. Речь идет о Кругляковке, из которой выгнали оккупантов бойцы ГУР МО. Операция длилась неделю с 7 по 14 октября.



Защитники не только очистили населенный пункт от врага, но и взяли в плен несколько российских военных. Также были раздобыты важные разведывательные данные.