Разом з тим, зазначили у DeepState, російські війська також мають певні просування по українській території. Окупантам вдалось покращити положення у Донецькій області.

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Українські війська мали успіхи у Кругляківці

Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару,

– зазначили у DeepState у зведенні за 18 жовтня.

Зазначимо, що мовиться про три райони Донеччини: Кліщіївка розташована у Бахмутському районі, Максимільянівка – у Мар'їнському, а Вугледар – місто у Волноваському районі.



Українські війська відкинули ворога біля Кругляківки: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Кліщіївки: дивіться на карті

Змінилась ситуація біля Вугледару: дивіться на карті

Зазначимо, що 18 жовтня стало відомо про звільнення села в Куп'янському районі Харківської області. Мовиться про Кругляківку, з якої вигнали окупантів бійці ГУР МО. Операція тривала тиждень з 7 по 14 жовтня.



Захисники не лише очистили населений пункт від ворога, а й взяли в полон кілька російських військових. Також було роздобуто важливі розвідувальні дані.