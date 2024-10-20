Оккупанты продвинулись на Харьковщине и Донетчине, в частности возле Часового Яра, – DeepState

Оккупанты продолжают давить и штурмовать в Купянском районе Харьковской области и в Покровском районе Донецкой области. Здесь им удалось несколько улучшить свои позиции.

Ночью 20 октября аналитики DeepState обновили свою карту боевых действий. По их данным, врагу удалось продвинуться аж в районе аж 9 городов.

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Где россияне имели успех

Аналитики отмечают, что враг продвинулся в Кругляковке и Максимильяновке. Также пошел вперед возле Петропавловки, Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Звездного.

Заметим, что Кругляковка, Петропавловка – Купянский район Харьковской области, Часов Яр – Бахмутский район Донецкой области.

Враг продвинулся в Кругляковке: смотрите на карте

Изменилась ситуация возле Максимильяновки: смотрите на карте

Оккупанты улучшили позиции возле Петропавловки: смотрите на карте

Какая сейчас ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Максимильяновка, Горняк, Новоселидовка, Воздвиженка, Желанное Второе и Звездное входят в состав Покровского района Донецкой области. К слову, Максимильяновка расположена возле Курахово. Это направление – сейчас одно из самых активных на фронте.

Что сейчас происходит возле Горняка, Желанного Второго и Звездного: смотрите на карте

Изменение ситуации возле Воздвиженки: смотрите на карте

Накануне в DeepState сообщали, что Силы Обороны отбросили врага в Кругляковке.