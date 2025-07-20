Согласовали замену руководителей в некоторых посольствах, – Зеленский

Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о начале программы нынешнего совещания послов. Одним из вопросов стала замена руководителей некоторых посольств.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также В списке Латынина и Королевская: Зеленский ввел санкции против антиукраинских деятелей

Что известно о докладе Сибиги?

Более 80 руководителей украинских посольств вместе с главой МИД Андреем Сибигой приняли участие в совещании послов. В Запорожье они встретились с главой области Иваном Федоровым и обсудили ключевые направления дипломатической работы с партнерами.

Среди приоритетов Зеленский назвал конкретные элементы в поставках оружия, развитие собственного его производства и проекты восстановления городов и сел. Также речь шла о юридических механизмах для привлечения России к ответственности за преступления и использование российских активов.

Должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям,

– сообщил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что привлечение иностранного бизнеса, проектов и инициатив, будет оставаться важным направлением. Это будет одним из главных показателей эффективности работы наших посольств.

Зеленский добавил, что вместе с Сибигой приняли решение заменить руководителей в некоторых посольствах. О ком именно идет речь пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о некоторых изменения в руководстве отдельных посольств. Тогда Андрей Сибига подчеркнул, что от руководителей ожидают четких результатов.