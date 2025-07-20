Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про доповідь Сибіги?

Понад 80 керівників українських посольств разом з очільником МЗС Андрієм Сибігою взяли участь у нараді послів. У Запоріжжі вони зустрілися з очільником області Іваном Федоровим і обговорили ключові напрями дипломатичної роботи з партнерами.

Серед пріоритетів Зеленський назвав конкретні елементи у постачанні зброї, розвиток власного її виробництва та проєкти відбудови міст і сіл. Також йшлось про юридичні механізми для притягнення Росії до відповідальності за злочини та використання російських активів.

Маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками,

– повідомив президент.

Крім того, глава держави зазначив, що залучення іноземного бізнесу, проєктів і ініціатив, залишатиметься важливим напрямом. Це буде одним із головних показників ефективності роботи наших посольств.

Зеленський додав, що разом із Сибігою ухвалили рішення замінити керівників у деяких посольствах. Про кого саме йдеться поки невідомо.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про деякі зміни в керівництві окремих посольств. Тоді Андрій Сибіга підкреслив, що від очільників очікують на чіткі результати.