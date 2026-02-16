Нужны жесткие действия, Зеленский анонсировал очищение в СБУ
- Владимир Зеленский анонсировал усиление противодействия враждебным планам и инициировал очищение Службы безопасности Украины от должностных лиц, которые могут действовать вопреки интересам государства.
- Президент подчеркнул необходимость жестких решений для формирования действенной и сильной спецслужбы.
Владимир Зеленский анонсировал усиление противодействия враждебным планам и инициировал внутреннее очищение Службы безопасности. По итогам доклада первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада, президент ожидает конкретных результатов и жестких решений.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.
Смотрите также Притворяются НАБУ или знакомятся онлайн: СБУ разоблачила новые схемы вербовки украинцев врагом
Зеленский поручил провести очистку СБУ: что известно?
В понедельник, 16 февраля, Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом. Генерал-майор доложил о мерах по противодействию планам противника против Украины. Особое внимание при обсуждении чиновники уделили вопросам эффективности работы спецслужбы.
Президент поручил начать дополнительные шаги по очистке Службы безопасности Украины от должностных лиц, которые могут действовать вопреки интересам государства.
Также поручил Александру заняться вопросом очистки Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам,
– написал Зеленский.
Глава государства отметил необходимость жестких решений и формировании действенной и сильной спецслужбы.
Какие громкие дела недавно раскрыла СБУ?
14 февраля Служба безопасности вместе с Нацполицией разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила ряд терактов в Киеве и Житомире. Задержанные изготавливали взрывные устройства по инструкции российских спецслужб. По данным следствия, подозреваемыми являются 24-летняя военная ВСУ и ее 25-летняя подруга.
На Киевщине СБУ задержала двух мужчин, которые работали на Россию. Они хотели передать координаты для обстрелов, чтобы получить деньги на наркотики. Агентам грозит пожизненное заключение.
В четырех областях Украины СБУ задержала 7 дельцов, которые торговали "трофейным" оружием. Во время обысков правоохранители изъяли автоматы, гранатометы и ящики с боеприпасами. Им грозит до 7 лет лишения свободы.