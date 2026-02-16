Нужны жесткие действия, Зеленский анонсировал очищение в СБУ

Владимир Зеленский анонсировал усиление противодействия враждебным планам и инициировал внутреннее очищение Службы безопасности. По итогам доклада первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада, президент ожидает конкретных результатов и жестких решений.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

Зеленский поручил провести очистку СБУ: что известно?

В понедельник, 16 февраля, Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом. Генерал-майор доложил о мерах по противодействию планам противника против Украины. Особое внимание при обсуждении чиновники уделили вопросам эффективности работы спецслужбы.

Президент поручил начать дополнительные шаги по очистке Службы безопасности Украины от должностных лиц, которые могут действовать вопреки интересам государства.

Также поручил Александру заняться вопросом очистки Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам,

– написал Зеленский.

Глава государства отметил необходимость жестких решений и формировании действенной и сильной спецслужбы.

Какие громкие дела недавно раскрыла СБУ?