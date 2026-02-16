Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський доручив провести очищення СБУ: що відомо?

У понеділок, 16 лютого, Володимир Зеленський провів зустріч із першим заступником очільника СБУ Олександром Покладом. Генерал-майор доповів про заходи з протидії планам противника проти України. Окрему увагу під час обговорення посадовці приділили питанням ефективності роботи спецслужби.

Президент доручив розпочати додаткові кроки з очищення Служби безпеки України від посадовців, які можуть діяти всупереч інтересам держави.

Також доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам,
– написав Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності жорстких рішень та формуванні дієвої та сильної спецслужби.

Які гучні справи нещодавно розкрила СБУ?

  • 14 лютого Служба безпеки разом із Нацполіцією викрили агентурну мережу ФСБ, яка готувала низку терактів у Києві та Житомирі. Затримані виготовляли вибухові пристрої за інструкцією російських спецслужб. За даними слідства, підозрюваними є 24-річна військова ЗСУ та її 25-річна подруга.

  • На Київщині СБУ затримала двох чоловіків, які працювали на Росію. Вони хотіли передати координати для обстрілів, щоб отримати гроші на наркотики. Агентам загрожує довічне ув'язнення.

  • У чотирьох областях України СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомати, гранатомети та ящики з боєприпасами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.