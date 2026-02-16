Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський доручив провести очищення СБУ: що відомо?

У понеділок, 16 лютого, Володимир Зеленський провів зустріч із першим заступником очільника СБУ Олександром Покладом. Генерал-майор доповів про заходи з протидії планам противника проти України. Окрему увагу під час обговорення посадовці приділили питанням ефективності роботи спецслужби.

Президент доручив розпочати додаткові кроки з очищення Служби безпеки України від посадовців, які можуть діяти всупереч інтересам держави.

Також доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам,

– написав Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності жорстких рішень та формуванні дієвої та сильної спецслужби.

