"Зеленая" линия киевского метро будет работать по специальному расписанию

В Киеве "зеленая" линия метро временно работает по специальному графику в утренние и вечерние часы пик. Это связано с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Что известно о движении "зеленой" линии?

По информации КП "Киевский метрополитен", специальный график действует в утренние часы пик – ориентировочно с 7:30 до 10:00, а также вечером – с 16:00 до 20:00.

В это время движение поездов регулируют диспетчеры. Из-за ограничений на Южном мосту поезда поочередно совершают разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки". В межпиковое время поезда "зеленой" линии курсируют в обычном режиме в соответствии с установленным графиком.

В столичном метрополитене отметили, что такой алгоритм позволяет продолжать перевозку пассажиров с учетом ограничений на Южном мосту.

Напомним, 1 октября россияне трижды провели атаки на Южный мост в Киеве. Около 21:50 вражеский беспилотник попал в дорожное полотно моста, после чего на месте вспыхнул пожар.

По предварительной информации, в результате удара повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. На место атаки были направлены экстренные службы, а специалисты метрополитена приступили к обесточиванию железнодорожного полотна.

Ранее, 1 октября, российские беспилотники дважды попали вблизи опорной части моста. Из-за взрывной волны во время движения поезда через систему вентиляции в салон попала пыль, однако пассажиры и машинист не пострадали.