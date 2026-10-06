Про це повідомляє Київська міська рада.

Що відомо про рух "зеленої" лінії?

За інформацією КП "Київський метрополітен", спеціальний графік діє у ранкові години пік – орієнтовно з 7:30 до 10:00, а також увечері – з 16:00 до 20:00.

У цей час рух поїздів регулюють диспетчери. Через обмеження на Південному мосту потяги почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки". У міжпіковий час поїзди "зеленої" лінії курсують у звичному режимі відповідно до встановленого графіка.

У столичному метрополітені зазначили, що такий алгоритм дозволяє продовжувати перевезення пасажирів з урахуванням обмежень на Південному мосту.

Нагадаємо, росіяни 1 жовтня тричі атакували Південний міст у Києві. Близько 21:50 ворожий безпілотник влучив у дорожнє полотно мосту, після чого на місці спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. На місце атаки направили екстрені служби, а фахівці метрополітену почали знеструмлювати залізничне полотно.

Раніше 1 жовтня російські безпілотники двічі влучили поблизу опорної частини мосту. Через вибухову хвилю тоді під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил, однак пасажири та машиніст не постраждали.