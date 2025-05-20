Укр Рус
24 Канал Новости Украины Без обновления не будет работать: в Минобороны рассказали об изменениях в Резерв+
20 мая, 10:11
1

Без обновления не будет работать: в Минобороны рассказали об изменениях в Резерв+

Ирина Марцияш
Основні тези
  • В релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.
  • Чтобы успешно пользоваться сервисами в приложении, нужно обновить Резерв+ до последней версии.

Министерство обороны Украины сообщило о том, что в релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Смотрите также Более 333 тысяч украинцев оформили отсрочки в приложении Резерв+, – Минобороны

Изменения в Резерв+

Чтобы и в дальнейшем пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, нужно обновить Резерв+ до последней версии.

В версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В старых версиях Резерв+ не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке, 
– указывают там.

Смотрите также В Дії объяснили, что делать, если возникли проблемы с бронированием работника онлайн

В Минобороны отмечают, что обновить приложение можно в App Store и Google Play.

Также рекомендуют включить автоматическое обновление Резерв+. Сделать это можно в параметрах:

  • iOS: Параметры ️– Программы ️– Резерв+ ️– Включить фоновое обновление.
  • Android: Открыть Резерв+ в маркете ️ – 3 точки в правом верхнем углу ️– Автообновление.