Без обновления не будет работать: в Минобороны рассказали об изменениях в Резерв+
- В релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.
- Чтобы успешно пользоваться сервисами в приложении, нужно обновить Резерв+ до последней версии.
Министерство обороны Украины сообщило о том, что в релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
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Изменения в Резерв+
Чтобы и в дальнейшем пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, нужно обновить Резерв+ до последней версии.
В версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В старых версиях Резерв+ не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке,
– указывают там.
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В Минобороны отмечают, что обновить приложение можно в App Store и Google Play.
Также рекомендуют включить автоматическое обновление Резерв+. Сделать это можно в параметрах:
- iOS: Параметры ️– Программы ️– Резерв+ ️– Включить фоновое обновление.
- Android: Открыть Резерв+ в маркете ️ – 3 точки в правом верхнем углу ️– Автообновление.