Без обновления не будет работать: в Минобороны рассказали об изменениях в Резерв+

Министерство обороны Украины сообщило о том, что в релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

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Изменения в Резерв+

Чтобы и в дальнейшем пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, нужно обновить Резерв+ до последней версии.

В версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В старых версиях Резерв+ не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке,

– указывают там.

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В Минобороны отмечают, что обновить приложение можно в App Store и Google Play.

Также рекомендуют включить автоматическое обновление Резерв+. Сделать это можно в параметрах: