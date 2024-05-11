Старые-новые лица: делает ли Путин перестановки в российской власти после "инаугурации"

В этом году в марте российский диктатор Путин в очередной раз победил на "выборах". Так, приведение к присяге "нового" президента влечет за собой перестановки в правительстве. В Институте изучения войны рассказали, делает ли глава Кремля перестановки в российской власти после своей "инаугурации".

Напомним, в России 7 мая состоялась "инаугурация" российского президента Владимира Путина. Ряд стран заявляли, что не поедут на "шабаш" главы Кремля, однако нашлись и те, кто все же не отказался пойти на "процессию".

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Что рассказали в ISW

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сохраняет свою должность в правительстве страны-агрессора на новый срок президентства Владимира Путина, и, как отметили в издании, были предположения, но нет подтверждений об изменениях в кабинете Путина.

Там указали, что российская Госдума подавляющим большинством голосов поддержала назначение Мишустина на должность премьер-министра, и 10 мая Путин подписал соответствующий указ о его переназначении.

В ISW указали, что российское издание РБК со ссылкой на 3 источника, знакомые с кадровыми консультациями в Кремле, сообщило, что вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сохранит свою должность вице-премьера, однако оставит должность министра промышленности и торговли.

По данным российского издания, эту должность займет глава Калининградской области Антон Алиханов. Как вспомнили в Институте изучения войны, Путин публично пристыдил Мантурова в январе 2023 года, а министр обороны России Сергей Шойгу резко раскритиковал Мантурова 2 мая 2024 года, однако источник российского издания заявил, что новое назначение является "логичным и ожидаемым", поскольку все возможные кандидаты на должность министра промышленности и торговли "так или иначе от команды Мантурова". Как подчеркнули в ISW, председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Дума рассмотрит назначения вице-премьеров и министерских должностей уже 14 мая.

ISW отметил, что председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 10 мая объявила, что передала Путину список кандидатов на должность председателя Счетной палаты Совета Федерации, в который входит, в частности, заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук. Отмечается, что Борис Ковальчук является сыном "личного банкира" Путина Юрия Ковальчука, которого часто называют близким доверенным лицом и влиятельным идеологом Путина. В частности, как сообщается, он был одним из трех россиян, которые убедили Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Кроме этого, как подчеркнули в Институте изучения войны, Юрий Ковальчук также является близким соратником заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко, чье собственное влияние расширилось после начала полномасштабной войны.

Путин лишь недавно 15 марта назначил Бориса Ковальчука на должность в Контрольном управлении президента, до этого Борис Ковальчук 15 лет возглавлял российскую энергетическую компанию "Интер РАО". Среди других двух кандидатов на должность председателя Счетной палаты Совета Федерации - исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова, которая занимала эту должность после того, как бывший глава ушел в отставку в 2022 году, и была заместителем председателя с 2019 года, и Анатолий Артамонов, председатель комитета Совета Федерации по вопросам бюджета и финансовых рынков.

В ISW подчеркнули, что Борис Ковальчук – единственный из этих 3 кандидатов, которому не хватает докторской степени по экономике и большого опыта в этой области. "Кандидатура Бориса Ковальчука на пост в Совете Федерации, учитывая его отсутствие опыта и новичка в президентской администрации является заметной, учитывая близость Юрия Ковальчука к Путину, что указывает на то, что приверженность Ковальчука к Путину может расти", – говорится в обзоре ISW.

Там добавили, что Путин рассмотрит список кандидатов Матвиенко и выберет одного для рассмотрения Советом Федерации в ближайшие дни.

"Инаугурация" Путина: кратко