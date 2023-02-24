Год полномасштабной войны: Дия вышла за рамки приложения с услугами и документами

Прошел ровно год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Работу над новыми сервисами начали сразу – 25 февраля. Мы точно понимали, что времени мало, а задач, которые нужно решать, становится больше с каждым часом. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

В такой момент полномочия, функции, сферы ответственности отходят на последний план – все становится максимально простым: делай все, что может быть полезно людям или государству.

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В начале полномасштабного вторжения у нас было много вызовов, часто вообще не связанных с электронными услугами. Горжусь, что нашей команде во главе с Михаилом Федоровым удалось мгновенно адаптироваться и осознать, что Дия может оказаться полезной далеко за пределами государственных услуг онлайн.

О чем я, собственно? Кроме очевидных задач по работе продукта, которые реализовались уже впоследствии (например, сервисы для ВПЛ или плановые водительские услуги), перед нами стояли общие вопросы со звездочкой. К примеру:

как быстро обеспечить покупку военного оборудования для ВСУ;

как не потерять инициативу в доставке новостей людям, когда россияне попадают по телебашням, захватывают региональные телеканалы и перебивают радиоэфиры;

что делать людям без физических документов и не авторизированных в Дие до отключения реестров, когда вся страна в блокпостах.

То есть, перед людьми были вызовы – эвакуация в другие безопасные регионы, выезд за границу и тому подобное, перед государством – как помогать армии и облегчить жизнь людей.

Эти проблемы мы и решали.

Как изменилась Дия во время войны

На 24 февраля в Дие было 14 632 503 пользователей. Мы понимали – это универсальная площадка для коммуникации государства и людей в столь сложный и решающий для судьбы страны момент. Да, возможно, у Дии было меньше пользователей чем, например, у "Приватбанка" или "Новой почты", но только Дия могла стать супергибким решением во время полномасштабной войны. И стала.

Все это было бы невозможно без эффективного менеджмента Федорова, Алексея Выскуба, других заместителей министра и самоотверженной работы команды Минцифры. Буквально недавно я понял для себя значение слова "служба" в словосочетании "государственная служба". Твоя работа – не только выполнение функций государства в мирное время, но особенно – максимальная эффективность во время войны, именно для этого ты здесь.

Итак, когда в конце февраля 2022 года мы по-прежнему стали кристаллизовать проблемы, превращать их в решения, решения раскладывать на задачи и выполнять их. Но в десятки или сотни раз быстрее. С начала вторжения мы все время постоянно работаем в режиме нон-стоп. Нагрузка гораздо больше, потому что есть большая ответственность перед людьми. Но каждый в команде понимает, почему он здесь, и готов жертвовать выходными и отдыхом для совместной миссии.



Как изменилась Дия за время полномасштабной войны / Фото Минцифры

Что мы запустили в первые недели

еДокумент

Из-за войны многие украинцы должны были эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. У кого-то больше не было документов, потому что они были уничтожены вместе с домами, кто-то потерял, кто-то забыл. Из соображений дополнительной безопасности госреестры были отключены, поэтому документы в Дие были только у 14,6 миллиона человек – у которых была Дия до 24 февраля. Нам надо было решить проблему значительно большего количества украинцев.

Мы нашли решение. 11 марта создали документ на основе авторизационных данных, без подключения к реестрам и доступным для создания и проверки без интернета.

Честно говоря, с точки дизайна – это не особо хороший документ. Но он выполняет свою функцию – быть ярким, чтобы его не спутали. Впоследствии в народе он вообще превратился в "желтый паспорт" и для многих стал электронным документом по умолчанию в военное время.



В Дие создали специальный документ для украинцев / Фото Минцифры

ТВ и Радио

Уже в первые дни полномасштабной войны россияне начали атаковать телебашни и глушить связь. Думаю, все помнят ракетный удар по киевской телебашне возле Дорогожичей, авиаудар по харьковской телебашне, атаки на башни в Коростене и Лисичанске. Российские хакеры взламывали радиостанции и запускали фейки о президенте, ВСУ, капитуляции.

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Необходимо было дать людям доступ к правдивым новостям, когда ТВ или радио больше не могли быть 100% источником информации. Дия же была площадкой с 14 миллионами пользователей, так что мы могли это сделать. Так возникло телевидение и радио в Дие.

Уже 6 марта вместе с медиасервисом MEGOGO мы запустили Дия.TV. Украинцы, имевшие хоть какой-то доступ к интернету, получили возможность смотреть национальный телемарафон и не подпадать под российскую пропаганду.

Уже 13 марта заработало Дия.Радио – для тех, у кого слабый интернет. Реализовали это вместе с Национальной общественной телерадиокомпанией.

Помощь ВСУ

Любые закупки – дело неповоротливое. Стране требовался эффективный быстрый инструмент целевого обеспечения подразделений необходимым им снаряжением и оборудованием. Одним из крупнейших игроков на этом рынке был и есть фонд "Вернись живым", функционирующий с 2014 года, у которого выстроены все нужные процессы и есть необходимые контакты.

Донаты наружу через приложение – скорее исключение в этой сфере. Обычно такое есть на сайтах, а внутри апок есть разве что внутренние валюты или покупка подписок, но никак не донаты. Так что мы, похоже, стали первыми в мире, кто реализовал это. На "Вернись живым" через Дию собрали более 318 миллионов гривен.

Спустя время заработала фандрейзинговая платформа United24, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Мы окончательно стали первыми в мире, кто через государственное приложение собирает деньги на государственные счета.

еВраг

Кстати, на United24 через Дию собрали 111 миллионов, а на "Армию дронов" в пределах этой же платформы сейчас уже собрано 107 миллионов. То есть методом бесхитростных вычислений видим – мы создали сервис, который смог собрать 536 миллионов гривен.

Эта война для украинцев – отечественная. В первые дни и недели каждый как мог, пытался известить о вражеских войсках. Так что совершенно точно – был социальный запрос. Первоначально появился "stop russian war" чат-бот от СБУ. У него были определенные недостатки в виде отсутствия защиты от спама.

Параллельно мы работали над своим ботом, учитывающим опыт коллег. Так появился чатбот "еВраг". Поскольку он на первом экране в Дие – не нужно вспоминать, как пишется его адрес и искать его. Подтверждение личности через Дию без персональных данных не позволяет россиянам спамить и отрывать внимание сил обороны.

Для всего мира этот опыт стал civil intelligence – гражданской разведкой, объединяющей роль населения, базовые диджитал-инструменты и задачи ВСУ.

еПоддержка 6500

Люди на временно оккупированных территориях, на территориях с активными боевыми действиями потеряли возможность вести бизнес или работать, то есть фактически потеряли источники для существования. Государство должно решать такие задачи максимально эффективно. Итак, уже 8 марта в Дие появилась возможность оформить 6500 гривен государственной помощи по программе еПоддержка. Даже в такое время – автоматические проверки и форма заявки без полей.

Впоследствии, кстати, такую же сумму компенсации через Дию смогли оформлять предприниматели, трудоустроившие ВПЛ. В рамках программы 4 752 911 человек получили 6500 гривен от государства. Им выплатили 30 893 921 500 гривен.



В Дие – множество новых функций / Фото Минцифры

Сообщение о поврежденном имуществе

Военными объектами для оккупантов были и есть жилые дома, школы, детсады. Некоторые дома были повреждены, многие потеряли дом вообще. В человекоцентрическом государстве никто не бросает граждан один на один со своими проблемами, особенно во время полномасштабной войны.

Видение, как фиксировать и как восстанавливать формировалось уже тогда – весной 2022 года. Сейчас возвращаюсь к этому мыслями и думаю, как же это сильно – государство в самом начале, во время таких событий, уже планирует помощь и восстановление.

Следовательно, важно было создать инструмент, с помощью которого владельцы жилья могли бы подавать информацию о поврежденных или разрушенных домах, чтобы была связь с этими людьми. И вот сейчас мы уже максимально близки к компенсациям.

Все эти услуги мы запустили всего за первые недели полномасштабного вторжения. Для нас начало войны было не о страхе или панике, а об ответственности и, честно говоря, адреналине. Мы работали почти круглосуточно.

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Работа еще не закончилась

Конечно, на вышеперечисленных продуктах мы не остановились и продолжили работать над наиболее нужными сервисами во время войны. Дальше были услуги для переселенцев, для тех, кто потерял работу, гранты и многое другое – всего 49 сервисов и функций за год.

С начала полномасштабного вторжения Дия изменилась и уже никогда не будет такой, как прежде. Теперь это уверенная основа для государства в смартфоне, потому что государство намного больше, чем документы и услуги. А Дия – это больше, чем приложение, это уже Super App.