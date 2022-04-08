Изменилась стратегия действий РФ, – Бутусов объяснил, почему Путину важно захватить Мариуполь

Российские войска сбежали с Севера Украины с огромными потерями. Кроме того, вражеская армия потерпела поражение в Киевской области. Так что стратегия противника изменилась.

Сейчас россияне постараются "отрезать" от Украины стратегически важные области. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Юрий Бутусов.

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Он пояснил, что ранее у россиян была стратегия "рассечь" Украину западнее от Киева, парализовать мобилизацию и развертывание наших войск.

Изменилась стратегия действий после крупного поражения под Киевом. Они теперь пытаются удержать то, что захватили,

– заявил Бутусов.

Для россиян важно, что они захватили Юг, особенно важно – захват Херсонщины и частично Запорожье, в частности ЗАЭС. Как отметил Бутусов, сейчас они пытаются захватить Мариуполь, ведь это единственный город, мешающий реализовать коридор из Крыма в Россию.

"Теперь для Путина важно захватить Мариуполь, построить оборону на тех территориях, которые они захватили", — отметил журналист. Кроме того, россияне сейчас будут наносить сильнейшие удары и попытаются захватить больше городов на Донбассе.

Будет ли враг наступать на всю Украину

Бутусов подтвердил, что удары враг продолжит наносить по всей территории Украины и ракетами, и авиацией. Но украинская ПВО научила россиян действовать очень осторожно.

Думаю, наземного наступления на Киев не будет, это самое важное,

– добавил журналист.

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