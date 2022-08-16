Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков огня
Источник:Ярослав Железняк
Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков огня. То есть для злоумышленников, которые помогают российским войскам обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Соответствующая правка была в законопроекте 7431. "За" проголосовали 282 нардепа.
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Что изменилось
Ранее корректировщики огня могли выйти до суда под залог. Но теперь у них нет такой возможности. Так, теперь люди, которые подозреваются в корректировке огня, не смогут выйти под залог до суда.
Как люди выявляют корректировщиков огня в Николаевской области
В Николаеве платят 100 долларов за информацию о российских корректировщиках. Местные власти уже потратили 1 000 долларов за предоставленную информацию. Благодаря сознательным гражданам удалось задержать уже 4 корректировщиков.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что люди часто отказываются от денег и просят передать эту сумму на Вооруженные Силы Украины.
Как передать информацию о корректировщиках огня Николаевщины
- На электронную почту 100otkima@gmail.com сообщите ФИО человека-корректировщика (при наличии и другие данные, такие как номер телефона, адрес проживания и т.д.)
- Предоставьте описание события или фактов, почему вы подозреваете этого человека в сотрудничестве с оккупантами (можно отправить фото или видео, если они есть).
- Не забудьте указать свои ФИО, номер телефона для связи и уточнение обстоятельств.
- После проверки и подтверждения информации вам дадут 100 долларов вознаграждения.
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