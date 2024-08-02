Мобилизация в Украине: что изменилось в работе ТЦК после 16 июля

В середине мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязывает военнообязанных лиц обновить свои данные в ТЦК и СП – до 16 июля.

В интервью "Вечерний Киев" глава Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый рассказал, как сейчас работают территориальные центры комплектования и социальной поддержки и кто может получить повестки.

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Как сейчас работает ТЦК

После 16 числа мы выполняем свою работу так, как выполняли ее до этого. Еще раз повторюсь: проведение мобилизации во время действия военного положения – это приоритетная задача для нас. Конечно, в определенных размерах и определенных количествах. Поэтому, те задачи, которые на нас возлагают, – мы и реализуем,

– рассказал Новосядлый.

Что же касается ведения учета, по его словам, он велся, ведется и будет вестись.

"Не нужно, по моему мнению, разделять тех, кто обновил данные, и тех, кто не обновил. Мы будем работать по двум категориям. И будем заниматься своей повседневной работой. Все эти процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Все по закону", – подчеркнул он.

Владимир Новосядлый подчеркнул, что пока нет необходимости призывать все мужское население.

Он отметил, что есть количественные показатели, которые надо выполнять, потому что есть потребность в пополнении, ротации.

"Но такого вопроса, что надо призвать всех – на сегодня не стоит. Для этого есть бронь, которая сейчас активно расширяется. У кого-то есть семейные обстоятельства, кто-то имеет проблемы со здоровьем", – подытожил он.

