В інтерв'ю "Вечірній Київ" очільник Дарницького районного у Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий розповів, як зараз працюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та хто може отримати повістки.

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Як зараз працює ТЦК

Після 16 числа ми виконуємо свою роботу так, як виконували її до цього. Ще раз повторюсь: проведення мобілізації під час дії воєнного стану – це пріоритетне завдання для нас. Звісно, у визначених розмірах і визначених кількостях. Тому, ті завдання, які на нас покладають, – ми й реалізовуємо,

– розповів Новосядлий.

Що ж стосується ведення обліку, за його словами, він вівся, ведеться і буде вестися.

"Не потрібно, на мою думку, розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. Ми будемо працювати по двох категоріях. І займатимемося своєю повсякденною роботою. Усі ці процедури та алгоритми прописані у 560-й постанові "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Все по закону", – наголосив він.

Володимир Новосядлий підкреслив, що наразі немає потреби призивати все чоловіче населення.

Він зазначив, що є кількісні показники, які треба виконувати, бо є потреба у поповненні, ротації.

"Але такого питання, що треба призвати усіх – на сьогодні не стоїть. Для цього є бронь, яка зараз активно розширюється. В когось є сімейні обставини, хтось має проблеми зі здоров'ям", – підсумував він.

