Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные социологического исследования от Gradus Research. Отмечается, что опрос провели 1 марта 2025, в нем приняли участие 1000 респондентов.

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Как украинцы сейчас относятся к США

Согласно результатам опроса, 46% респондентов уверены, что Украина сможет продолжить борьбу с агрессором несмотря на уменьшение или прекращение американской помощи. В то же время более трети опрошенных, около 36%, имеют противоположное мнение.

В Gradus Research подчеркнули, что это свидетельствует о том, что значительная часть населения готова продолжать сопротивление даже в случае негативного сценария для Украины.

После событий в Белом доме украинцы частично ухудшили свое отношение к США. Теперь Соединенные Штаты уже не находятся в топе перечня дружественных стран, спустившись во вторую половину списка и заняв место между Румынией и Венгрией. В то же время США воспринимаются как шестая наименее дружественная страна – без учета России в этом списке.

Как украинцы сейчас воспринимают США / Инфографика Gradus Research

Зато поддержка в Украине президента Зеленского на фоне последних событий выросла еще существеннее. Его рейтинг одобрения сейчас составляет 49%.

Стоит отметить, что так же существенно вырос уровень оценки развития дел в Украине: все больше граждан считают, что наша страна движется в правильном направлении.

Как украинцы воспринимают развитие дел в стране / Инфографика Gradus Research

В то же время украинцы продолжают считать, что выборы во время войны проводить не стоит: этот показатель вырос до 58% по сравнению с замером на прошлой неделе в 52%.

Респонденты до сих пор надеются на завершение войны до конца 2025 года, однако уже с определенным противоречием. Этот показатель значительно повысился в конце 2024 после победы на выборах в США Дональда Трампа и до сих пор держится на высоком уровне.

К слову, в социальных сетях недавно начал набирать популярность новый эмоциональный тренд в поддержку Владимира Зеленского. Его начали украинские защитники, которые хотят выразить поддержку президенту.