Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані соціологічного дослідження від Gradus Research. Зазначається, що опитуваня провели 1 березня 2025, у ньому взяли участь 1000 респондентів.

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Як українці зараз ставляться до США

Відповідно до результатів опитування, 46% респондентів впевнені, що Україна зможе продовжити боротьбу з агресором незважаючи на зменшення чи припинення американської допомоги. Водночас понад третина опитаних, близько 36%, мають протилежну думку.

У Gradus Research підкреслили, що це свідчить про те, що значна частина населення готова продовжувати опір навіть у разі негативного сценарію для України.

Після подій у Білому домі українці частково погіршили своє ставлення до США. Тепер Сполучені Штати вже не знаходяться в топі переліку дружніх країн, спустившись до другої половини списку та зайнявши місце між Румунією і Угорщиною. Водночас США сприймаються як шоста найменш дружня країна – без врахування Росії у цьому списку.

Як українці зараз сприймають США / Інфографіка Gradus Research

Натомість підтримка в Україні президента Зеленського на тлі останніх подій зросла ще суттєвіше. Його рейтинг схвалення зараз становить 49%.

Варто зазначити, що так само суттєво зріс рівень оцінки розвитку справ в Україні: дедалі більше громадян вважають, що наша країна рухається у правильному напрямку.

Як українці сприймають розвиток справ в країні / Інфографіка Gradus Research

Водночас українці продовжують вважати, що вибори під час війни проводити не варто: цей показник зріс до 58% у порівнянні до заміру минулого тижня у 52%.

Респонденти досі сподіваються на завершення війни до кінця 2025 року, однак вже з певним протиріччям. Цей показник значно підвищився наприкінці 2024 після перемоги на виборах в США Дональда Трампа і досі тримається на високому рівні.

До слова, в соціальних мережах нещодавно почав набирати популярності новий емоційний тренд на підтримку Володимира Зеленського. Його започаткували українські захисники, які хочуть висловити підтримку президенту.