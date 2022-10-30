Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал американский исследователь Джон Спенсер. По его словам, на поле боя дроны не оказывают никакого влияния.
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Смогут ли оккупанты изменить ход войны иранскими дронами
Джон Спенсер отмечает, что иранские дроны используют исключительно для того, чтобы нанести вред Украине и как инструмент террора в отношении гражданских. На поле боя беспилотники ничего не смогут изменить, поэтому их применение – это просто шаг отчаяния.
Дело в том, что дроны-камикадзе можно относительно легко сбить даже из стрелкового оружия. Украине это хорошо удается, ведь ВСУ обезвреживают около 80% вражеских беспилотников.
Исследователь добавляет, что иранцев, которые снабжают россиян не только оружием, но и отправляют инструкторов, нужно наказать за это. Необходимо ввести против них соответствующие санкции.
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Украинцев просят не сбивать иранские дроны своими силами: Олег Катков объяснил почему
Чтобы подстрелить иранский дрон необходимо иметь определенные специфические навыки. Так считает главный редактор Defense Express Олег Катков.
- Прежде всего, необходимо отметить, что человек, решивший сбить дрон стрелковым оружием, должен отойти на необходимое расстояние. Его нужно вычислить в зависимости от высоты и скорости беспилотника.
- Также необходимо иметь специальные трассирующие пули, оставляющие дымный след. Они повышают точность стрельбы и показывают, туда ли летит пуля.
- Кроме того, если обычному украинцу удастся сбить дрон, то он упадет в черте города. Это станет прямой угрозой для других граждан.
- Олег Катков подытоживает, что "сбивать шахиды прямо из окна" украинцам не стоит. Лучше оставить это профессиональным защитникам.
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