Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал американский исследователь Джон Спенсер. По его словам, на поле боя дроны не оказывают никакого влияния.

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Смогут ли оккупанты изменить ход войны иранскими дронами

Джон Спенсер отмечает, что иранские дроны используют исключительно для того, чтобы нанести вред Украине и как инструмент террора в отношении гражданских. На поле боя беспилотники ничего не смогут изменить, поэтому их применение – это просто шаг отчаяния.

Дело в том, что дроны-камикадзе можно относительно легко сбить даже из стрелкового оружия. Украине это хорошо удается, ведь ВСУ обезвреживают около 80% вражеских беспилотников.

Исследователь добавляет, что иранцев, которые снабжают россиян не только оружием, но и отправляют инструкторов, нужно наказать за это. Необходимо ввести против них соответствующие санкции.

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Украинцев просят не сбивать иранские дроны своими силами: Олег Катков объяснил почему

Чтобы подстрелить иранский дрон необходимо иметь определенные специфические навыки. Так считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

Прежде всего, необходимо отметить, что человек, решивший сбить дрон стрелковым оружием, должен отойти на необходимое расстояние. Его нужно вычислить в зависимости от высоты и скорости беспилотника.

Также необходимо иметь специальные трассирующие пули, оставляющие дымный след. Они повышают точность стрельбы и показывают, туда ли летит пуля.

Кроме того, если обычному украинцу удастся сбить дрон, то он упадет в черте города. Это станет прямой угрозой для других граждан.

Олег Катков подытоживает, что "сбивать шахиды прямо из окна" украинцам не стоит. Лучше оставить это профессиональным защитникам.

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