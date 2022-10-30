Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів американський дослідник Джон Спенсер. За його словами, на полі бою дрони не мають жодного впливу.

Читайте інтерв'ю повністю Путін увійде в історію як найгірший стратег усіх часів, – інтерв'ю з американським експертом

Чи зможуть окупанти змінити хід війни іранськими дронами

Джон Спенсер зазначає, що іранські дрони використовують виключно для того, щоб завдати шкоди Україні та як інструмент терору щодо цивільних. Натомість на полі бою безпілотники нічого не зможуть змінити, тому їхнє застосування – це просто крок відчаю.

Річ у тім, що дрони-камікадзе можна відносно легко збити, навіть зі стрілецької зброї. Україні це добре вдається, адже ЗСУ знешкоджують приблизно 80% ворожих безпілотників.

Дослідник додає, що іранців, які постачають росіянам не лише зброю, але й відправляють інструкторів, потрібно покарати за це. Необхідно запровадити проти них відповідні санкції.

Зауважте ЗСУ теж вже використовують дрони-камікадзе, – Повітряні сили

Українців просять не збивати іранські дрони самотужки: Олег Катков пояснив чому

Щоб підстрелити іранський дрон необхідно мати певні специфічні навички. Так вважає головний редактор Defense Express Олег Катков.

Перш за все, необхідно зазначити, що людина, яка вирішила збити дрон стрілецькою зброєю, повинна відійти на необхідну відстань. Її потрібно вирахувати в залежності від висоти й швидкості безпілотника.

Також необхідно мати спеціальні трасувальні кулі, які залишають димний слід. Вони підвищують точність стрільби й показують, чи туди летить куля.

Крім того, якщо звичайному українцю таки вдасться збити дрон, то він упаде в межах міста. Це буде прямою загрозою для інших громадян.

Олег Катков підсумовує, що "збивати шахіди просто з вікна" українцям не варто. Краще залишити це професійним захисникам.

До теми – Інтерв'ю з американським експертом щодо війни в Україні: дивіться відео