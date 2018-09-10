Изменят ли противокорабельные ракеты ситуацию на Азовском море: мнение эксперта

Без разрыва договора между Украиной и Россией о том, что Азовское море является внутренним, мы не изменим ситуацию в судоходстве. Даже если получим американские противокорабельные ракеты.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, противокорабельные ракеты бывают разными. В частности, береговыми. Но у Украины есть своя ракета "Нептун", которая прошла испытания.

Завод "Южмаш" изготовит столько, сколько нужно, противоракетных ракет "Нептун" при условии соответствующего заказа Минобороны. Если говорить о ракетах ближнего радиуса действия, – переносные комплексы типа Hellfire (американская противотанковая управляемая ракета класса "воздух-земля" – "24"), то они тоже не изменят ситуацию на Азовском море, так как не на что ставить. На катера "Гюрза" – так их всего два. И если в катер попадет снаряд российского эсминца или крейсера, то его не будет,

– подчеркнул Олег Жданов.

В то же время военный подчеркнул, что у Украины нет программы ни реформирования ВСУ, ни перевооружения. Впрочем, США на 2019 год выделяют нам 250 миллионов долларов на военную помощь. И в рамках этой суммы, убежден Жданов, мы можем договориться о получении и ПТРК "Джавелин", и переносных зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" "Стингер", и Hellfire.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерениях Украины признать Азовское море обычным территориальным морем и провести по нему границу с Россией.



Как известно, с весны 2018 года Россия без объяснений задержала около 150 судов, которые идут из или в порты в Мариуполе и Бердянске. Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.



СМИ обнародовали информацию, что в США обсуждается вопрос поставок ВСУ противокорабельных ракет для сдерживания намерений РФ в украинских морских территориальных водах.