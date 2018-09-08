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Украина перебрасывает в Азовское море военные корабли: фото

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Украина перебрасывает в Азовское море военные корабли
Украина перебрасывает в Азовское море военные корабли / Иллюстративное фото

Вооруженные Силы Украины начали перебрасывать технику для создания корабельно-катерной группировки Военно-Морских Сил на выполнение решения Совета нацбезопасности и обороны об усилении военно-морского присутствия государства в Азовском море.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

24 канал сообщал, что 6 сентября СНБО принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

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В субботу утром, 8 сентября, в Бердянске был замечен автотрейлер, который перевозил малый бронированный артиллерийский катер.

Україна перекидає бойові кораблі в Азовське море
Перевозка малого бронированного артиллерийского катера

Также планируется направить в Азовское море 3 малых бронированных артиллерийских катера, которые будут самыми мощными единицами в Азовском море.

Отмечается, что в составе ВМС сейчас находятся 6 таких катеров – P174 "Аккерман", P175 "Бердянск", P176 "Никополь", P177 "Кременчуг", P178 "Лубны" и P179 "Вышгород". Все такие катера вооружены двумя боевыми модулями КАУ-30М.

О переброске других типов катеров на Азовское море информации пока нет.

КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ КОНФЛИКТ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ:

 

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Теги: Новости Украины Бердянск Вооруженные Силы Украины Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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