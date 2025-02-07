Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: через четыре года виновным вынесли приговор

Парням, которых обвиняли в изнасиловании девочки на Закарпатье в 2021 году, наконец вынесли приговор. Теперь их посадят в тюрьму.

Им присудили шесть лет тюрьмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Миллер".

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Что решил суд по поводу насильников

Согласно обнародованной информации, ребята будут отбывать наказание в виде 6 лет тюрьмы. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны, требовавшей 450 тысяч гривен морального ущерба.

По данным юридической компании, с обвиняемых взыскат 300 тысяч гривен, поскольку часть уже возмещена. Там предполагается, что обвиняемые подадут апелляцию на судебное решение, поэтому, мол, "борьба продолжается".