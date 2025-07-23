Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на АРА. 73-летнего гражданина Италии приговорили к восьми годам лишения свободы за серию сексуальных преступлений против несовершеннолетней украинской беженки.

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Итальянец получил 8 лет за преступление против украинского ребенка

Приговор вынес земельный суд австрийского города Корнойбург во вторник, 22 июля. Пока решение не вступило в силу.

Отмечается, что преступления происходили в регионе Вайнфиртель, где проживала украинская семья, которой итальянец помог эмигрировать из Украины в 2022 году. Мужчина организовал жилье для матери и ее трех дочерей, и жил неподалеку от них.

Следствие установило, что в начале 2024 года обвиняемый начал ухаживать за 13-летней девочкой. По словам прокуратуры, он убедил ребенка "жить как влюбленная пара", и сексуальные контакты с несовершеннолетней происходили почти ежедневно. В результате девушка забеременела, однако позже сделала аборт – на это ее убедила мать.

О событиях стало известно благодаря владельцу жилья, где проживала украинская семья. Он сообщил о подозрительной ситуации в школу, а оттуда – в компетентную районную администрацию. Итальянца задержали 30 декабря 2024 года. На тот момент девушке было уже 14 лет, и, по данным обвинения, контакты продолжались.