Про це розповідає 24 Канал з посиланням на АРА. 73-річного громадянина Італії засудили до восьми років позбавлення волі за серію сексуальних злочинів проти неповнолітньої української біженки.

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Італієць отримав 8 років за злочин проти української дитини

Вирок виніс земельний суд австрійського міста Корнойбург у вівторок, 22 липня. Наразі рішення не набуло чинності.

Зазначається, що злочини відбувалися у регіоні Вайнфіртель, де проживала українська сім’я, якій італієць допоміг емігрувати з України у 2022 році. Чоловік організував житло для матері та її трьох доньок, і мешкав неподалік від них.

Слідство встановило, що на початку 2024 року обвинувачений почав залицятись до 13-річної дівчинки. За словами прокуратури, він переконав дитину "жити як закохана пара", і сексуальні контакти з неповнолітньою відбувалися майже щодня. У результаті дівчина завагітніла, однак пізніше зробила аборт – на це її переконала матір.

Про події стало відомо завдяки власнику житла, де проживала українська родина. Він повідомив про підозрілу ситуацію до школи, а звідти – до компетентної районної адміністрації. Італійця затримали 30 грудня 2024 року. На той момент дівчині було вже 14 років, і, за даними обвинувачення, контакти тривали.