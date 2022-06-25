Изоляция Литвой Калининграда – фактически объявление войны, – Лукашенко на встрече с Путиным
Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает танцевать под дудку Путина. Одна из особенностей этого танца – маразматические заявления.
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Петербурге. Диктаторы решили обсудить свою "непростую жизнь" и пожаловаться на политику адекватных людей.
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Жалобы Лукашенко на позицию соседей
В привычном для себя стиле самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко решил чуть ли не поплакать на плече своего российского коллеги. Как выяснилось, слез у него скопилось немало.
Сначала Лукашенко стал жаловаться на Польшу и Литву. Мол, они ведут политику на конфронтацию. Он не забыл напомнить, что и России "достается от них".
Также он каким-то чудом увидел в Украине каких-то "наемников" из Польши. По его мнению, они стоят сзади и кого-то подталкивают в спину. В детали он почему-то вдаваться не захотел.
Не обошла стороной его жалкая исповедь и запрет транзита подсанкционных товаров через Литву.
Изоляция Литвой Калининграда – фактически объявление войны,
– ляпнул Лукашенко.
Также он добавил, что Минск должен быть готов защищаться от Бреста до Владивостока даже при необходимости применить серьезное оружие. От чего он собирается защищаться и какое это такое "серьезное оружие", Лукашенко снова не объяснил.
Встреча Лукашенко и Путина в очередной раз ярко показала, что у диктаторов очень серьезные ментальные проблемы, а связь с реальностью для них уже давно забыта.
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