Россияне никак не устанут лгать, что санкции уничтожают их экономику и промышленность во всех сферах. Они пытаются убедить всех в том, что ограничения дали толчок тому, чего не было – изобретательности и прогресса.

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"Серийное производство "Сарматов"

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что до конца года баллистическая ракета "Сармат" станет на вооружение российской армии. По его словам, комплекс уже прошел испытание и должен стать на боевое дежурство.

Гендир "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил подпевать своему хозяину и похвастался испытаниями и производством "Сарматов".

По словам Рогозина, он часто посещает предприятие, занимающееся изготовлением "уникального стратегического оружия межконтинентального назначения".

Могу сказать только то, что можно сказать: мы в графике, мы готовимся ко второму испытанию, где будут увеличены требования к машине. И мы уже начали серийное производство ракет,

– заявил тот в интервью пропагандистам.

Война России с Украиной: последние новости

Российские кафиры продолжают активно наступать на Донбасс. Нашим героям удалось отразить атаки врага у Покровского, Нью-Йорка и Марьинки. Также в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ отошли из Северодонецка и заняли более укрепленную линию обороны. Украинские воины готовы давать отпор врагу и наносить ему новые потери.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, уже в августе в войне наступит переломный момент . По его мнению, активные боевые действия до конца года завершатся, а Украина вернет себе контроль над всеми территориями, включая Донбасс и Крым.

На Юге россияне не строят новые линии обороны. Они надеются на получение ранения и бегство с войны . Защищать занятые позиции ценой жизни они не собираются.

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