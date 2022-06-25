Росіяни ніяк не втомляться брехати про те, що санкції нищать їхню економіку та промисловість в усіх сферах. Вони намагаються переконати всіх у тому, що обмеження дали поштовх тому, чого не існувало – винахідливості та прогресу.

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"Серійне виробництво "Сарматів"

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що до кінця року балістична ракета "Сармат" стане на озброєння російської армії. За його словами, комплекс вже пройшов випробування та має стати на бойове чергування.

Гендир "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив підспівати своєму хазяїну та також похизувався випробуваннями та виробництвом "Сарматів".

За словами Рогозіна, він часто відвідує підприємство, яке займається виготовленням "унікальної стратегічної зброї міжконтинентального призначення".

Можу сказати лише те, що можна сказати: ми в графіку, ми готуємося до другого випробування, де будуть збільшені вимоги до машини. І ми вже почали серійне виробництво ракет,

– заявив той в інтерв'ю пропагандистам.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти продовжують активно наступати на Донбас. Нашим героям вдалося відбити атаки ворога біля Покровського, Нью-Йорка та Мар’їнки. Також у Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька та зайняли більш укріплену лінію оборони. Українські воїни готові давати відсіч ворогу та завдавати йому нових втрат.

За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, вже в серпні у війні настане переломний момент. На його думку, активні бойові дії до кінця року завершаться, а Україна поверне собі контроль над усіма територіями, включно з Донбасом та Кримом.

На Півдні росіяни не будують нових ліній оборони. Вони сподіваються на отримання поранення та втечу з війни. Захищати зайняті позиції ціною життя вони не збираються.

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