За словами Кирила Буданова, в серпні настане переломний момент у війні. Також він заявив, що вже до кінця року активність бойових дій впаде практично до нуля, а Україна розглядає лише один варіант завершення війни – повернення контролю над всією своєю територією, включно з тимчасово окупованими Донбасом та Кримом.

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Чому саме в серпні буде переломний момент

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький повідомив, що наші розвідники володіють дуже чітким розумінням того, які ресурси та резерви Росія підтягує на війну з Україною. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Окрім того, варто зважати на допомогу ЗСУ від західних партнерів, а також поточні позиції наших відважних захисників та захисниць.

Ніхто не буде надовго відкладати контрнаступ, ми маємо думати про майбутнє та звільняти наші землі. Інакше ворог використає їх як плацдарм для подальших наступальних дій,

– сказав Скібіцький.

Разом з тим попри великі втрати плани росіян залишаються незмінними – це повна окупація України. Якщо говорити про тактичні завдання, то вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та провести там так звані "референдуми".

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Російські окупанти навіщось приволокли до Херсона радянський прапор. Довго ця ганчірка Херсон не засмічувала – зусиллями наших партизанів прапор СРСР кудись "раптово зник".

Росіянам не вдається поповнювати свої втрати, їхні ресурси швидко вичерпуються. Вони можуть просити про поновлення переговорів для того, щоб відновити свої сили та заморозити активні бойові дії.

Окупати налякані великими втратами та шукають способи втекти з війни. Також їхній моральний дух підриває розуміння того, що вони звичайне "гарматне м'ясо".

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