Россия частично находится в изоляции из-за полномасштабной войны против Украины. Но есть государства, которые еще поддерживают определенные контакты с агрессором.

Об этом 24 Каналу рассказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. По его словам, Россия ежедневно атакует мирное население Украины и совершает множество других военных преступлений.

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Однако некоторые государства до сих пор поддерживают определенные контакты со страной-агрессором. Это было ясно видно 12 июня, где "на болотах" праздновали так называемый "день России".

Как отмечали "день России" за границей

Как отметил Чалый, определенная изоляция России действительно существует. Это особенно заметно в европейских странах. К примеру, в странах Балтии россияне разве что тихонько дома могли отмечать этот так называемый "праздник".

Впрочем, в некоторых странах таки состоялись официальные мероприятия по случаю "дня России". Как ни странно, в основном эти государства находятся под влиянием Китая.

В некоторых странах, где пришли китайцы… Там россияне "хорохорятся". К сожалению, китайцы позволяют России не попасть в изоляцию. Те же некоторые африканские страны, в которых есть серьезное влияние Китая, тоже позволяют это. Пока, к сожалению, эта лазейка не дает изолировать Россию,

– заметил Чалый.

Каких-либо особых мероприятий к "дню России" в "нейтральных" странах не было. Но все равно там были определенные официальные встречи ко дню страны-агрессора, которая коварно развязала войну против Украины.

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День России: коротко

Известно, что 12 июня страна-агрессор отмечает "день России". Стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах там отменяли праздничный салют. В первом случае – из-за плохой погоды, во втором – из-за коронавируса. В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, салюты запускали.

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